Зеленский пообещал побороться за «потерявшихся жителей Донбасса»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Spiegel заявил, что не считает правдивыми результаты опросов, в соответствии с которыми большинство жителей самопровозглашенных республик Донбасса заявляют, что хотят жить в России.

«Я знаю, что там есть те, кто выступает за Украину. Есть те, кто потерялись. А есть те, кто за Россию. Вот последние могут уезжать», — заявил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что каждый может выбирать, где он хочет жить. Однако, по его словам, нечестно на территории Украины говорить «я гражданин России и это моя земля». «Так не должно быть», — заявил президент.

Что касается «потерявшихся», то под ними Зеленский подразумевает людей, которые сохранили украинский паспорт и одновременно получили российский паспорт, чтобы получать социальную помощь с обеих сторон. «У меня нет морального права корить их за это. Нужно бороться, чтобы вернуть этих людей обратно. Но я не буду бороться за тех, кто считает себя исключительно россиянами», — добавил украинский президент.

В соответствии с опросом, который проводился в ДНР и ЛНР в октябре, 42,9% жителей Донбасса заявили, что никогда не задумывались о получении российского гражданства, еще 34,2% респондентов сообщили, что думали об этом, 7,4% опрошенных заявили, что уже получили российские паспорта. При этом 57,8% опрошенных жителей ДНР и ЛНР назвали себя гражданами Украины.



Кроме того, 80,8% человек никогда не думали о том, чтобы уехать из Донбасса, больше всего (11,1%) согласились бы переехать в Россию, еще 5,2% — на Украину.