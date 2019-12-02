Глава Минэнерго США ушел в отставку

О планах Рика Перри покинуть пост стало известно в октябре. Новым министром энергетики может стать замглавы ведомства Дэн Бруйетт

Рик Перри (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил в Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал Перри.

Глава Минэнерго подал прошение об отставке в середине октября. Тогда же Трамп предложил на должность его преемника кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта.

Как отмечала ранее газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Виктором Зеленским. По данным информатора, американский лидер убеждал Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятный оппонент Трампа на выборах в 2020 году) и его сына Хантера. Байден-младший ранее работал в частной украинской компании Burisma.