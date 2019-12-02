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Глава Минэнерго США ушел в отставку
О планах Рика Перри покинуть пост стало известно в октябре. Новым министром энергетики может стать замглавы ведомства Дэн Бруйетт
Рик Перри (Фото: Kamran Jebreili / AP)

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил в Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал Перри.

Глава Минэнерго подал прошение об отставке в середине октября. Тогда же Трамп предложил на должность его преемника кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта.

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Как отмечала ранее газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Виктором Зеленским. По данным информатора, американский лидер убеждал Киев начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена (наиболее вероятный оппонент Трампа на выборах в 2020 году) и его сына Хантера. Байден-младший ранее работал в частной украинской компании Burisma.

В начале октября Politico и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве компании «Нафтогаз», настаивая, чтобы в состав совета директоров компании включили американцев. Сам он позднее заявил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинских властей.

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Перри также сообщил, что лично просил Трампа провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Украина предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. Эту информацию подтверждал и президент США. «Немногие знают это, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Рик [Перри] попросил меня», — цитировало Трампа издание Axios.

Перри, бывший губернатор Техаса, занимал пост главы Минэнерго с марта 2017 года.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Рик Перри, Минэнерго США, отставка
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