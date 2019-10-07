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Бизнес ,  
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Глава Минэнерго США подтвердил контакты по смене руководства «Нафтогаза»
По его словам, он лишь давал рекомендации украинским властям по списку кандидатов в совет директоров «Нафтогаза». Это было сделано по просьбе официального Киева, отметил Рик Перри

Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщение о том, что он заставлял власти Украины нанимать определенных людей в совет директоров госкомпании «Нафтогаз». Он отметил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинского правительства, сообщает Reuters.

По словам министра, информация, опубликованная Associated Press, попросту неверная. «Я имею в виду, что это полностью выдуманная история, мягко говоря. Мы дали рекомендации по запросу украинского правительства, и мы будем делать это и дальше», — заявил он на пресс-конференции в Вильнюсе, где он находится с визитом.

Кроме того, Перри заявил, что он лично настаивал на разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа состоялась в июле текущего года и дала повод для недавно начавшегося скандала в США, в центре которого оказался американский президент. Министр уточнил, что он призывал Трампа пообщаться с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Украина предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. По утверждению Перри, тогда Трамп не хотел созваниваться с Зеленским, однако сделал это из-за настойчивости главы американского Минэнерго.

Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

5 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве «Нафтогаза». По его информации, Перри настаивал на том, чтобы «Нафтогаз» расширил состав совета директоров, включив в него американцев. При этом среди тех, кто находился на рассмотрении для этой роли, были два руководителя в энергетической отрасли из родного для Перри штата Техас. Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточнило.

Позднее Associated Press, ссылаясь на источники, сообщило, что группа американских бизнесменов, связанных с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов совета директоров «Нафтогаза». Весной этого года они продвигали идею замены главы «Нафтогаза» Андрея Коболева на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Однако, как утверждает AP, планы американских бизнесменов провалились после того, как тогдашний украинский президент Петр Порошенко проиграл на выборах.

В дальнейшем попытку создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» предпринял Перри, рассказали источники AP. Представитель Минэнерго США Шейлин Хайнс сообщила Politico, что Перри советовал расширить совет директоров «Нафтогаза», однако не смогла ответить, предлагал ли глава ведомства имена конкретных кандидатов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Рик Перри, «Нафтогаз», совет директоров
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