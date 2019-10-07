Глава Минэнерго США подтвердил контакты по смене руководства «Нафтогаза»

По его словам, он лишь давал рекомендации украинским властям по списку кандидатов в совет директоров «Нафтогаза». Это было сделано по просьбе официального Киева, отметил Рик Перри

Министр энергетики США Рик Перри опроверг сообщение о том, что он заставлял власти Украины нанимать определенных людей в совет директоров госкомпании «Нафтогаз». Он отметил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинского правительства, сообщает Reuters.

По словам министра, информация, опубликованная Associated Press, попросту неверная. «Я имею в виду, что это полностью выдуманная история, мягко говоря. Мы дали рекомендации по запросу украинского правительства, и мы будем делать это и дальше», — заявил он на пресс-конференции в Вильнюсе, где он находится с визитом.

Кроме того, Перри заявил, что он лично настаивал на разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Эта беседа состоялась в июле текущего года и дала повод для недавно начавшегося скандала в США, в центре которого оказался американский президент. Министр уточнил, что он призывал Трампа пообщаться с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Украина предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. По утверждению Перри, тогда Трамп не хотел созваниваться с Зеленским, однако сделал это из-за настойчивости главы американского Минэнерго.

5 октября издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве «Нафтогаза». По его информации, Перри настаивал на том, чтобы «Нафтогаз» расширил состав совета директоров, включив в него американцев. При этом среди тех, кто находился на рассмотрении для этой роли, были два руководителя в энергетической отрасли из родного для Перри штата Техас. Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточнило.