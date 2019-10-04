СМИ сообщили о готовящейся отставке главы Минэнерго США

Министр энергетики США Рик Перри объявил о своей отставке в следующем месяце, пишет Politico со ссылкой на три источника, знакомые с планами главы Минэнерго.

По словам собеседников издания, отставка не связана с расследованием в рамках процедуры импичмента, которое затрагивает как президента Дональда Трампа, так и его приближенных.

Ожидается, что пост министра вместо Перри, по крайней мере временно, займет его действующий заместитель Дэн Бруйетт.

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