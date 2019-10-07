AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»

Изначально этим занимались бизнесмены, связанные с Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани. Теперь, утверждает Associated Press, за это взялся глава Минэнерго США Рик Перри

Руди Джулиани (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Группа американских бизнесменов, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась повлиять на назначение членов правления украинской государственной нефтяной компании «Нафтогаза». Целью было дальнейшее подписание выгодных контрактов для компаний, которые контролируют партнеры Трампа, сообщает Associated Press со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Подобные попытки, по данным агентства, были предприняты минувшей весной. Источники сообщают, что к ним были причастны американские бизнесмены Лев Парнас, Игорь Фруман и Гарри Сарджант III (все клиенты Джулиани).

В начале марта, Фруман, Парнас и Сарджант продвигали идею замены Андрея Коболева в должности председателя правления НАК «Нафтогаз» на Андрея Фаворова, менеджера газовой компании. Для достижения цели они рекламировали свои связи с Джулиани и Трампом. Однако планы американских бизнесменов провалились после того, как Петр Порошенко проиграл президентские выборы.

В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.