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Politico узнало о новых случаях давления Вашингтона на Зеленского
По информации издания, министр энергетики Рик Перри просил украинского президента включить в совет директоров «Нафтогаза» представителей США и даже предлагал конкретных кандидатов

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины Владимира Зеленского искоренить коррупцию и подталкивал его к изменениям в государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Собеседники не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против Хантера Байдена (сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. — РБК). Однако он играл активную роль в усилиях администрации Трампа по формированию решений правительства новоизбранного президента Украины, отмечают источники.

В частности, Перри настаивал на том, чтобы «Нафтогаз» расширил свой совет директоров, включив в него американцев. При этом среди тех, кто находился на рассмотрении для этой роли, были два руководителя в энергетической отрасли из родного для Перри штата Техас.

Представитель Министерства энергетики Шейлин Хайнс заявила Politico, что Перри советовал расширить совет директоров, но не смогла сразу прокомментировать, предлагал ли Перри имена конкретных кандидатов.

Представитель Белого дома предложил обратился за комментариями в Минэнерго, добавляет издание.

Когда именно Перри высказывал Зеленскому свои пожелания, Politico не уточняет. Но издание замечает, что Перри присутствовал на инаугурации Зеленского в Киеве вместо вице-президента Майка Пенса. Кроме того, Перри вместе с представителем Госдепа по Украине Куртом Волкером и послом США в Европейском союзе Гордоном Сондлендом был в Киеве в июле.

Материал дополняется.

Автор: Мария Бондаренко
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