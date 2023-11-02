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Палестино-израильский конфликт ,  
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Минобороны Израиля не сочло ситуацию в секторе Газа гуманитарным кризисом

Структура Минобороны Израиля: ситуация в Газе не является гуманитарным кризисом
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
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Война Израиля с ХАМАС 2023
Представитель подразделения израильского Минобороны по работе с населением на палестинских территориях заявил, что в регионе открыто водоснабжение, а воды и медикаментов хватит на недели. ХАМАС и Минздрав Газы это опровергали
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters
Фото: Mohammed Al-Masri / Reuters

В секторе Газа сложилась непростая ситуация, однако она не похожа на гуманитарный кризис. Об этом заявил представитель израильского управления координатора по работе с гражданским населением контролируемых территорий (COGAT) полковник Моше Тетро во время брифинга, передает корреспондент РБК.

COGAT — подразделение Минобороны Израиля, которое занимается работой с гражданским населением в Иудее и Самарии (Западный берег реки Иордан, где расположены палестинские территории), а также в секторе Газа. Орган был частью израильской гражданской администрации на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и управлял этими территориями после победы Израиля в Шестидневной войне 1967 года.

По словам Моше Тетро, израильские военные открыли две из трех линий водоснабжения сектора Газа. Одна из них получила повреждения, однако специалисты работают над ее восстановлением, сказал он.

Запасов еды в секторе Газа должно хватить на несколько недель, то же касается медицинского оборудования, заявил чиновник.

О том, что ситуация в секторе Газа близка к гуманитарной катастрофе, неоднократно предупреждали международные организации. Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаццарини сравнивал ее с «адом на земле», а Палестинское общество Красного Полумесяца призывало мировое сообщество вмешаться для предотвращения гуманитарной катастрофы.

В обществе заявляли, что «во всем секторе Газа нет безопасных зон». Только в убежищах БАПОР с начала конфликта укрылись более 600 тыс. вынужденно покинувших свои дома палестинцев. Десятки тысяч укрываются от бомбардировок в больницах и на парковках. Часть местных жителей, по данным БАПОР, перебралась к родственникам на юг анклава, в результате в отдельных домах разместились по 50 человек.

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Сотрудники ООН предупреждали, что не смогут дальше оказывать помощь местным жителям без немедленных поставок топлива. Больницы в анклаве, по данным организации, закрываются «одна за другой» из-за нехватки воды и медикаментов. Об исчерпании запасов топлива в медучреждениях также заявляли ХАМАС и Минздрав Газы. Кроме того, в регионе неоднократно полностью пропадали интернет и связь.

С 21 октября через КПП «Рафах» у границы с Египтом в Газу проехало около 100 грузовиков с гуманитарной помощью — едой, водой и медикаментами. Пустить в анклав топливо отказывался Израиль. Источники The Wall Street Journal объясняли это опасениями, что топливо может использоваться ХАМАС или другими группировками в военных целях.

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Теги
Валентина Шварцман, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль сектор Газа ЦАХАЛ Гуманитарный кризис
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