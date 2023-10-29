В сектор Газа прибыла новая колонна с гуманитарной помощью

В сектор Газа через Египет проехали 10 грузовиков с гуманитарной помощью

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Колонна из десяти грузовиков с гуманитарной помощью прибыла в сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщает телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

Кроме того, в египетский аэропорт Эль-Ариш прибыл кувейтский самолет с гуманитарной помощью для жителей региона.

CNN со ссылкой на представителя Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) Самера Абдельджабера написал, что 29 октября в сектор Газа должно въехать 40 грузовиков с гуманитарной помощью. Абдельджабер отметил, что грузовики привозят в Газу еду, воду и медикаменты, но не топливо.

Ранее в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» въехали уже две колонны с гуманитарной помощью. 21 октября в эксклав прибыло 20 грузовиков с лекарствами, предметами медицинского назначения и продуктами питания. 22 октября через Египет в сектор Газа проехала колонна из 17 грузовиков.

В ООН отмечали, что в Газе остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек, почти половина населения региона — это дети.