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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль нанес удар по окрестностям больницы в секторе Газа

Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images
Фото: Ahmad Hasaballah / Getty Images

Армия Израиля нанесла удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа, сообщило МВД Палестины в своем телеграм-канале.

«Некоторое время назад Израиль нанес удар по окрестностям больницы «Аль-Кудс» в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа», — говорится в сообщении.

В госпитале находятся более 400 пациентов, многие из которых в тяжелом состоянии, указывало ранее Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X (Twitter). Кроме того, в больнице укрываются от бомбардировок около 14 тыс. граждан, большинство из них — женщины и дети.

29 октября Красный Полумесяц дважды заявлял об угрозах со стороны Израиля и требованиях эвакуировать больницу «Аль-Кудс». Израильские власти предупредили организацию, что госпиталь может попасть под обстрел, если не будет эвакуирован.

Красный Полумесяц написал, что рейды израильских военных проходят в 50 м от больницы. Организация сообщила, что не имеет средств для эвакуации госпиталя, и призвала международное сообщество предотвратить «гуманитарную катастрофу».

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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ответ на это заявил, что требование израильских властей эвакуировать больницу «Аль-Кудс» не может быть выполнено, так как госпиталь наполнен ранеными. «Мы повторяем — невозможно эвакуировать больницы, полные пациентов, не подвергая при этом их жизни опасности», — написал он в соцсети X.

Красный Полумесяц уже сообщал о требованиях израильских властей эвакуировать «Аль-Кудс» 20 октября. Тогда организация написала, что в больнице находятся около 500 пациентов, еще 12 тыс. граждан укрываются от обстрелов. Общество подчеркнуло, что 70% людей в больнице — это женщины и дети.

Теги
Израиль сектор Газа больницы ЦАХАЛ
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