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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Палестинская Paltel сообщила о полном отключении интернета и связи в Газе

Палестинская Paltel сообщила о полном отключении интернета и связи в Газе
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В секторе Газа полностью прекратилось предоставление всех коммуникационных и интернет услуг, сообщила палестинская телекоммуникационная компания Paltel на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Мы с сожалением сообщаем о полном прекращении всех коммуникационных и интернет-услуг в секторе Газа в связи с тем, что международные каналы связи, которая были восстановлены ранее, снова отключены», — говорится в сообщении. Причину отключения связи в компании не уточнили.

Мобильная связь и интернет в секторе Газа пропали вечером 27 октября после того, как израильская армия нанесла массированные удары по региону. Палестинское общество Красного Полумесяца и Управление по координации гуманитарных вопросов ООН (УКГВ) сообщили о потери связи со своими сотрудниками в секторе Газа.

Отключение связи и интернета повлияло на работу горячей линии скорой помощи «101». Кроме того, больницы в Газе не могут нормально работать без связи, отмечала координатор УКГВ по гуманитарным вопросам Линн Хастингс.

Министр связи и информационных технологий Палестины Исхак Садр 29 октября заявил, что израильские власти «вручную» отключили связь и интернет в секторе Газа. По его словам, палестинское министерство получило разрешение на подключение к сети спутникового интернета Starlink, которая принадлежит компании американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Чуть позже в Газе начало восстанавливаться подключение к интернету. Однако качество связи было низким. 

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