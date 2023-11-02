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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Армия обороны Израиля заявила о начале окружения Газы

Глава штаба Армии обороны Израиля Халеви заявил о начале окружения Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Глава штаба Армии обороны Израиля Халеви заявил, что израильские военные окружили Газу с нескольких сторон и действуют в городе. По его словам, ЦАХАЛ ведет ближние бои в сопровождении воздушных сил
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Израильские военные действуют в городе Газа и окружают его с нескольких направлений, заявил начальник штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, передает Times of Israel.

«Мы продвинулись еще на один важный этап в войне. Силы находятся в самом сердце северной части Газы, действуют в городе Газа, окружают его, углубляют [наземное наступление] и добиваются успехов. Силы сражаются в густонаселенном и сложном городском районе, что требует профессионального боя и мужества», — сказал он.

Халеви отметил, что израильские войска ведут ближний бой, наземные операции сопровождаются «точной разведкой, огнем с воздуха и моря». По его словам, авиация Израиля действует в регионе «значительными силами», но при этом там представлено «менее половины» ее мощи. Большая часть израильских ВВС готова, «если возникнет необходимость, атаковать на других фронтах», добавил Халеви.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ обязана вернуть всех заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским исламистским движением ХАМАС и другими группировками.

Газа является крупнейшим городом региона. В анклаве расположен также, в частности, Рафах — он находится на границе с Египтом, 1 ноября там открыли КПП для покидающих регион. В другом городе сектора Газа — Джабалии (расположен на севере региона) — находится лагерь беженцев. 31 октября ЦАХАЛ нанесла по нему авиаудар, объяснив это уничтожением инфраструктуры ХАМАС и одного из командиров движения. В ХАМАС отрицали, что в момент удара руководитель группировки находился в лагере.

Новое противостояние Израиля и ХАМАС началось с атаки сил движения на южные регионы Израиля утром 7 октября. 27 октября Тель-Авив объявил о «расширении» наземных операций в регионе. 31 октября армия Израиля сообщила, что дополнительно нарастила активность в секторе. Представитель израильской армии Даниэль Хагари сообщал, что в анклав зашли пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские подразделения.

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1 ноября, командующий 162-й дивизией ЦАХАЛ бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что израильские войска уже находятся «у ворот» города Газа. На следующий день Армия обороны Израиля заявила об уничтожении «десятков террористов» на севере сектора Газа. ЦАХАЛ утверждает, что бойцы ХАМАС использовали против израильских военных противотанковые ракеты, гранаты и другие взрывные устройства.

По последним данным контролируемого ХАМАС Минздрава региона, в секторе Газа погибли более 9 тыс. человек, из них 3,7 тыс. — дети. Ранения получили 32 тыс. человек.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
ЦАХАЛ Израиль сектор Газа
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