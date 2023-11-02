Власти сектора Газа позволят 400 американцам покинуть анклав

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Примерно 600 иностранным гражданам и тем, у кого есть двойное гражданство, разрешат покинуть сектор Газа, сообщает Al Jazeera со ссылкой на пограничную службу сектора Газа.

Среди них 400 граждан США и представители еще 14 стран, в том числе Азербайджана, Южной Кореи, Бельгии и Шри-Ланки. Россиян в списке нет.

Накануне КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа открыли для прохода людей. По меньшей мере 335 человек с иностранными паспортами и 76 раненых палестинцев прибыли 1 ноября из сектора Газа в Египет через КПП «Рафах», передавало AFP со ссылкой на египетского чиновника.

«Рафах» — единственный КПП, который периодически открывается для оказания гуманитарной помощи палестинцам из сектора Газа. Власти Израиля еще в начале октября, после нападения ХАМАС, объявили блокаду анклава, пообещав, что там не будет «ни электричества, ни воды, ни топлива» (водоснабжение позже восстановили).