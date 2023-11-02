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Военная операция на Украине ,  
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Думе предложили упростить поступление участников спецоперации в колледжи

Турчак: участникам операции и их детям дадут приоритет при зачислении в колледж
Сюжет
Военная операция на Украине
Участникам спецоперации и их детям хотят предоставить преимущественное право при поступлении в учреждения среднего профессионального образования, рассказал Турчак. Льготы для них уже действуют при поступлении в вузы
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Участники военной операции и их дети будут иметь преимущественное право при зачислении в техникумы и колледжи, проект соответствующих поправок в Госдуму внесла рабочая группа по вопросам спецоперации, сообщил в телеграм-канале первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, указанных лиц «будут принимать в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения». При этом Турчак отметил, что речь не идет о том, что «такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса», но у них будет преимущество, например, при одинаковом числе баллов с другими поступающими.

Без конкурса поступать в кадетские и другие военные училища смогут дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые погибли в спецоперации или получили «серьезные увечья», добавил Турчак.

В мае прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников спецоперации могут поступать в вузы России по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. В сентябре 2023-го вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что по этой квоте в вузы зачислили около 8,5 тыс. человек.

Весной этого года Минобрнауки рекомендовало высшим учебным заведениям снизить стоимость обучения или предоставить рассрочку студентам, которые являются участниками спецоперации на Украине или членами их семей, а также предоставлять им материальную помощь.

В сентябре ведомство сообщило об идее расширить перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов, за счет участников спецоперации и их детей.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
колледж поступление льготы Военная операция на Украине Андрей Турчак
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