Чернышенко: около 8,5 тыс. человек поступили в вузы по квоте для участников СВО

Около 8,5 тыс. человек поступили в вузы по квоте для участников СВО

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В российские высшие учебные заведения в рамках специальной квоты для участников военных действий на Украине и членов их семей зачислили около 8,5 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на оперативном совещании с председателем правительства.

По словам Чернышенко, студенты, зачисленные по квоте для участников специальной военной операции, есть «практически во всех регионах». Многие из них поступили в ведущие вузы страны, отметил вице-премьер. Если бюджетных мест не хватало всем желающим, некоторые российские университеты зачисляли абитуриентов на обучение за счет вуза.

Всего в этом году в вузы поступили 1,2 млн россиян, рассказал Чернышенко. Кроме того, в образовательные учреждения зачислили 104,5 тыс. иностранных граждан. Из них 25 тыс. — в рамках квоты правительства. Такие студенты учатся бесплатно и получают стипендию.

Всего в российских вузах в 2023 году установили 626 278 бюджетных мест, из них 37 089 распределили по учреждениям в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Как отметил Чернышенко, количество мест на бесплатное обучение увеличилось по сравнению с прошлым годом. Практически все университеты начали учебный год в очном формате, исключение составил ряд вузов новых субъектов.

Самыми популярными направлениями у абитуриентов стали информатика и вычислительная техника, педагогика и экономика, а также юриспруденция и менеджмент, рассказал вице-премьер. Среди наиболее востребованных вузов — РАНХиГС, Казанский федеральный университет, Уральский федеральный университет, Высшая школа экономики и Финансовый университет.

Указ о создании специальной квоты для участников военных действий и членов их семей президент России Владимир Путин подписал в мае прошлого года. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета.

В конце июля замминистра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев сообщил, что в рамках льготы для участников военных действий и членов их семей было подано более 9 тыс. заявлений на поступление в вузы. Зачислили около 7 тыс. человек. В это число вошли и те, кто поступал без вступительных испытаний.