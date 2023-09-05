Вузам предложили бесплатно готовить участников спецоперации к поступлению

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Военная операция на Украине
Возможность учиться на подготовительных курсах бесплатно получат граждане, у которых есть право на поступление в вуз по особой квоте. Это в том числе мобилизованные, добровольцы, их дети
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Участников военной спецоперации и их детей предлагают бесплатно учить на подготовительных курсах при вузах. Соответствующий проект приказа разработало Минобрнауки России, документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

«Минобрнауки России разработало проект приказа, расширяющего перечень категорий граждан, которые могут обучаться бесплатно на подготовительных отделениях вузов. Таким правом теперь смогут воспользоваться в том числе участники специальной военной операции и их дети», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Возможность бесплатно учиться на подготовительных отделениях вузов предоставят гражданам, у которых есть право поступить в вуз на бюджет в пределах отдельной квоты. Это мобилизованные, добровольцы, участвующие в спецоперации, а также их дети и другие категории военнослужащих, уточнили в Минобрнауки.

Льгота также распространяется на детей медицинских работников, умерших в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей, детей Героев России и детей граждан, награжденных тремя орденами Мужества.

Указ о создании специальной квоты для поступающих в вузы участников спецоперации и членов их семей президент России Владимир Путин подписал в мае 2022 года. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Как сообщил накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко, по этой квоте в 2023 году в вузы зачислили около 8,5 тыс. человек.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобрнауки курсы университеты спецоперация
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