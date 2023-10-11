Путин предложил еще одну льготу для участников спецоперации

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В перечень граждан, получающих субсидию на газификацию дома, стоит внести участников военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

«Предлагаю расширить перечень граждан, которые могут получать субсидию на газовое оборудование и его установку. А именно — внести в этот перечень участников специальной военной операции и членов их семей», — сказал Путин.

Президент предложил внести в перечень также инвалидов первой группы и семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

Путин отметил, что в 2021 году в России стартовала программа социальной газификации, цель которой — обеспечить каждый дом природным газом, в какой бы точке страны он ни находился. В конце 2022 года программу сделали бессрочной. В конце августа 2022 года Путин поручил дополнительно выделить для субсидий около 400 млрд руб.

«Государство субсидирует расходы на покупку оборудования и проведение работ на земельном участке в сумме до 100 тыс. руб. на одно домовладение», — добавил президент. Он уточнил, что возможностью воспользовались около 52 тыс. граждан, в том числе малоимущие люди и члены многодетных семей.

26 марта 2022 года Путин присвоил участникам военной операции на Украине статус ветеранов. Это дает им право на получение разнообразных мер социальной поддержки, в том числе налоговых, транспортных и жилищных льгот и оплаты коммунальных услуг на особых условиях.