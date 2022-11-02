Власти Калининграда заявили о собственном заборе, который существует на границе с Польшей

В Калининграде заявили о собственном заборе на границе с Польшей

Проволочные заграждения на границе с Польшей со стороны Калининградской области построены уже давно, сообщил представитель администрации региона

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Калининградской области напомнили, что проволочное ограждение на границе с Польшей уже существует, оно построено со стороны России. Так в беседе с РБК прокомментировал заявления польских властей пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Он обосновал этот шаг опасностью миграционного давления.

«Это не первая инициатива польских и литовских властей построить ограждение вдоль своей границы. Надо отметить, что с их стороны действительно такого ограждения нет, но при этом российская граница укреплена достаточно хорошо, ограждение проволочное имеется с нашей стороны. Поэтому, если польское руководство переживает за миграционное давление, то не стоит», — сказал Лысков.

Он добавил, что связывать миграционное давление с тем, что аэропорт Храброво получил режим открытого неба, непоследовательно.

«Наш аэропорт ведет переговоры с рядом азиатских авиакомпаний, но это авиакомпании, которые при этом достаточно давно осуществляют перелеты в том числе и в аэропорты Польши: Варшава, Гданьск и так далее», — пояснил он.

В Кремле инициативу Польши назвали внутренним делом страны. «Это дело поляков. Надо поляков спрашивать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В июне 2022 года польские власти объявили, что закончили строительство ограждения высотой 5 м вдоль границы с Белоруссией. «Мы завершили строительство заграждения на польско-белорусской границе, что значительно укрепляет безопасность Польши и ЕС. Действия наших служб и строительство заграждения на границе позволили остановить появление пути нелегальной миграции, что должно было дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщил тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

Об окончании строительства ограждений на границе с Белоруссией сообщали также власти Литвы.

В сентябре 2022 года пограничная служба Финляндии предложила поставить забор на границе с Россией в юго-восточной части страны. «Мы подсчитали, что барьерное ограждение, то есть забор, технический контроль и подъездные дороги, сделали бы наш пограничный контроль более эффективным уже сейчас, но особенно это повысит нашу эффективность в случае беспорядков», — заявил тогда глава ведомства генерал-лейтенант Паси Костамоваара.