В Калининграде заявили о собственном заборе на границе с Польшей

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 60,92 (-0,05) Инвестиции, 16:17
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 61,62 (+0,19) Инвестиции, 16:17
Администратора «Финансового караульного» отпустили под домашний арест Общество, 16:14
Удвоить штраф за второе нарушение: зачем ужесточать правила ОСАГО Партнерский проект, 16:04
Тиньков заявил, что попробует отозвать бренд «Тинькофф» в России Финансы, 16:01
Ефимов рассказал об объемах инвестиций в новые производства МФК «Руднево» Город, 15:58
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:56
Клишас ответил Медведеву о смертной казни позицией Конституционного суда Политика, 15:54
Мануэль Нойер перенес три операции из-за рака кожи лица Спорт, 15:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Верховный суд уточнил права семей скончавшихся военных на служебное жилье Недвижимость, 15:53
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 15:51
Капитализация Amazon впервые за два года упала ниже $1 трлн Инвестиции, 15:46
Эрдоган допустил, что в Турции пройдет референдум о хиджабах для женщин Политика, 15:44
Как пополнить бюджет страны с помощью необычных автономеров Партнерский проект, 15:41
Среди бизнесменов много людей с СДВГ. Как это может навредить бизнесу Pro, 15:38
Хуснуллин назвал срок завершения ремонта трассы в обход Крымского моста Общество, 15:36
Политика ,  
0 

В Калининграде заявили о собственном заборе на границе с Польшей

Власти Калининграда заявили о собственном заборе, который существует на границе с Польшей
Проволочные заграждения на границе с Польшей со стороны Калининградской области построены уже давно, сообщил представитель администрации региона
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

В Калининградской области напомнили, что проволочное ограждение на границе с Польшей уже существует, оно построено со стороны России. Так в беседе с РБК прокомментировал заявления польских властей пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о начале строительства временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Он обосновал этот шаг опасностью миграционного давления.

«Это не первая инициатива польских и литовских властей построить ограждение вдоль своей границы. Надо отметить, что с их стороны действительно такого ограждения нет, но при этом российская граница укреплена достаточно хорошо, ограждение проволочное имеется с нашей стороны. Поэтому, если польское руководство переживает за миграционное давление, то не стоит», — сказал Лысков.

Он добавил, что связывать миграционное давление с тем, что аэропорт Храброво получил режим открытого неба, непоследовательно.

«Наш аэропорт ведет переговоры с рядом азиатских авиакомпаний, но это авиакомпании, которые при этом достаточно давно осуществляют перелеты в том числе и в аэропорты Польши: Варшава, Гданьск и так далее», — пояснил он.

В Кремле инициативу Польши назвали внутренним делом страны. «Это дело поляков. Надо поляков спрашивать», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Читайте на РБК Pro
10 лет тюрьмы за срыв гособоронзаказа — изменения в УК РФ
Кто из золотодобытчиков сможет выстоять под давлением санкций
Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Обуза абьюза: «токсичное» руководство переживает в России новый расцвет

В июне 2022 года польские власти объявили, что закончили строительство ограждения высотой 5 м вдоль границы с Белоруссией. «Мы завершили строительство заграждения на польско-белорусской границе, что значительно укрепляет безопасность Польши и ЕС. Действия наших служб и строительство заграждения на границе позволили остановить появление пути нелегальной миграции, что должно было дестабилизировать ситуацию в регионе», — сообщил тогда министр внутренних дел страны Мариуш Каминский.

Об окончании строительства ограждений на границе с Белоруссией сообщали также власти Литвы.

В сентябре 2022 года пограничная служба Финляндии предложила поставить забор на границе с Россией в юго-восточной части страны. «Мы подсчитали, что барьерное ограждение, то есть забор, технический контроль и подъездные дороги, сделали бы наш пограничный контроль более эффективным уже сейчас, но особенно это повысит нашу эффективность в случае беспорядков», — заявил тогда глава ведомства генерал-лейтенант Паси Костамоваара.

Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
Калининград Польша граница забор
Материалы по теме
В Кремле назвали «делом поляков» забор на границе с Калининградом
Политика
Польша начала строить забор из колючей проволоки на границе с Россией
Политика
Финские пограничники предложили поставить забор на границе с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter