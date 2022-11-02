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В МИД пообещали опубликовать доказательства участия Британии в терактах

Захарова: Россия ознакомит общественность с материалами по атакам на корабли и газопроводы
После того как материалы представят британскому послу, МИД опубликует их на сайте и в соцсетях, заявила Мария Захарова. Москва считает, что ВМС Британии причастны к атаке на корабли в Севастополе и взрывам на «Северных потоках»
Фото: Министерство обороны Дании / XinHua / Global Look Press
Фото: Министерство обороны Дании / XinHua / Global Look Press

Доказательства причастности Великобритании к атакам на Черноморский флот и газопроводы системы «Северный поток» будут представлены британскому послу, после чего ведомство доведет эти материалы и до «широкой общественности», пообещала на брифинге представитель ведомства Мария Захарова.

«Позвольте нам в данном случае соблюдать определенные <...> процедурные вопросы, поэтому как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она будет опубликована на наших ресурсах», — сказала она.

Минобороны считает, что атака ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте 29 октября велась под руководством представителей ВМС Великобритании. В результате нападения были повреждены морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южной.

Военное ведомство также обвинило британских специалистов в «планировании, обеспечении и реализации» взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» в конце сентября.

Минобороны Великобритании заявило, что российские коллеги распространяют «ложные заявления эпического масштаба», и подчеркнуло, что не имеет отношения к подрыву газопроводов. Захарова считает, что Лондон скомпрометировал сам себя таким «рьяным, моментальным заявлением о собственной непричастности».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
МИД Великобритания Северный поток Северный поток 2 Черноморский флот Мария Захарова

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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