Reuters узнал о нежелании индийских банков торговать с Россией в рупиях

Крупные банки опасаются западных санкций, поэтому решили пока не использовать механизм расчетов в национальной валюте взамен доллара и евро

Фото: Mukesh Gupta / Reuters

Индийские банки не хотят использовать механизм торговли с Россией в рупиях (вместо доллара и евро), пишет Reuters. По данным его источников, схему начали использовать две небольшие финансовые организации (Yes Bank и UCO Bank), заключив договоренности с ПСКБ и Газпромбанком. Однако более крупные банки, в большей степени включенные в международную финансовую систему, беспокоятся о возможных санкциях. Дипломатический источник рассказал агентству, что российская сторона попросила восемь крупных индийских банков (в том числе Государственный банк Индии, PNB, Bank of India, Bank of Baroda и Центральный банк Индии) организовать торговлю в рупиях, но те не ответили на запрос.

Собеседники Reuters в этих организациях сказали, что руководство решило не использовать механизм, по крайней мере, пока.

Банки продолжают транзакции с не попавшими под санкции российскими структурами в долларах и евро, но считают, что торговля в рупии может грозить проверками, поясняет агентство. Один из источников предположил, что у западных стран могут появиться вопросы к использованию такой схемы. По словам другого собеседника, трудности возникают и при установлении курса обмена валют, так как рупия более ликвидна, чем российский рубль.

Reuters со ссылкой на правительственные данные пишет, что импорт Индии из России в апреле—августе 2022 года достиг $17,24 млрд (за аналогичный период прошлого года — $3,2 млрд), при этом экспорт в Россию индийских товаров сократился с $1,31 млрд до $992,7 млн.

В сентябре Нью-Дели анонсировал скорое начало торговли с Россией в рупиях. Способствовать продвижению нового механизма согласился Государственный банк Индии, сообщили тогда власти.