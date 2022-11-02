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В МИД назвали нерациональным вводить запрет на въезд в Россию

МИД: Россия считает нерациональным вводить запрет на въезд в страну
Проигравшими остаются обычные люди, которые теряют возможность увидеться с родственниками, уехать на лечение или учебу, стать участником различных мероприятий, объяснили в МИД России

Россия считает нерациональным вводить зеркальные ограничения в ответ на запрет въезда россиянам со стороны некоторых западных стран. Об этом заявил замглавы российского МИД Евгений Иванов в интервью «РИА Новости».

«Победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает», — подчеркнул он.

По словам Иванова, в этом случае проигравшими остаются обычные люди независимо от гражданства, так как они теряют возможность встретиться с родственниками, уехать на лечение или учебу, стать участником научных, культурных, спортивных мероприятий.

Материал дополняется

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