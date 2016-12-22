Минфин США снял санкции с турецких министров

Ограничительные меры против глав Минюста и МВД были введены из-за ареста в Турции американского пастора Эндрю Брансона, который в середине октября вышел на свободу. Анкара также сняла свои санкции с США

Здание Министерства финансов США (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

Вашингтон и Анкара приняли решение снять санкции друг против друга. Минфин США отменил свои ограничительные меры против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу, а Турция, в свою очередь, — против главы Минюста Джеффа Сешнса и министра национальной безопасности Кирстен Нильсен.

Соответствующие сообщения опубликованы финансовыми и внешнеполитическими ведомствами двух стран. Снятие ограничений последовало через три недели после того, как суд в Турции освободил находившегося под стражей с мая 2017 года американского пастора Эндрю Брансона. В ночь на 13 октября пастор вылетел в Вашингтон.

США ввели санкции против турецких министров 1 августа. Поводом стал арест ​Брансона по обвинению в попытке госпереворота и связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом (его Анкара считает организатором неудавшегося госпереворота в 2016 году. — РБК).

После введения ограничительных мер отношения двух стран обострились. Власти Турции объявили об ответных мерах против США, а президент Реджеп Эрдоган грозил найти себе «новых друзей и сторонников».

Турция требовала от США выдать Гюлена (с 1990-х годов он проживает в Америке. — РБК), однако Вашингтон отказывал в этом Анкаре.