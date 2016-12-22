Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции

Пастор Эндрю Брансон после своего освобождения из тюрьмы в Турции уже вылетел из страны. В субботу, 13 октября, он доберется до Вашингтона, где может посетить Белый дом

Эндрю Брансон вместе с супругой Норин (Фото: Emre Tazegul / AP)

Американский пастор Эндрю Брансон вылетел на самолете из Турции после того, как суд принял решение об его освобождении, он провел в заключении два года. Об этом сообщает Reuters.

Он доберется до Вашингтона в субботу, 13 октября, перед этим сделает остановку в Германии, сообщила представитель Белого дома. По словам президента США Дональда Трампа, освобожденный пастор, скорее всего, посетит Белый дом.

Пастор прожил в Турции более 20 лет, был осужден два года назад и в июле этого года был переведен под домашний арест. Брансон был приговорен к трем года и полутора месяцам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Его заподозрили в связях с курдскими боевиками и сторонниками проповедника Гюлена, которого турецкие власти сочли ответственным за попытку переворота в 2016 году. Брансон отрицал все обвинения, Вашингтон требовал его освобождения.

На вопрос о том, приведет ли освобождение Брансона к снятию санкций с Турции, Трамп заявил, что никакого соглашения между странами не было.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что освобождение пастора говорит о независимости турецкой судебной системы. «К сожалению, в течение некоторого времени независимая судебная система Турции была поставлена под давление американской администрации, и наша страна подвергалась различным санкциям», — заявил руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.