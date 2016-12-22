ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,28 65,65 EUR Нал. 77,74 75,99 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6320,80 +76,70 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции
Лента новостей
Отказавшая жить на прожиточный минимум министр за год заработала ₽2,2 млн 02:04, Политика Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции 02:04, Политика Кадыров предложил трудоустроить Кокорина и Мамаева в ФК «Ахмат» 01:31, Общество Посол России в США заявил о желании прекратить «визовую войну» 01:14, Политика Tesla подала заявку на регистрацию бренда текилы 00:48, Бизнес СМИ узнали предложенные компаниям из списка Белоусова инвестпроекты 00:24, Бизнес 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 00:22, РБК и Lenovo Кадыров рассказал о взаимопонимании между Тимати и Нурмагомедовым 00:20, Общество Хорватия и Англия сыграли нулевую ничью в Лиге наций 00:17, Спорт УПЦ Киевского и Московского патриархатов обсудили недопустимость насилия 12 окт, 23:58, Политика Посол России рассказал о беспокойстве из-за ядерных ракет КНДР 12 окт, 23:31, Политика CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия 12 окт, 23:27, Политика Клубный дом: кто покупает люкс, комфорт и приватность 12 окт, 23:13, РБК и Элитная недвижимость Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора 12 окт, 22:59, Политика В Нигерии 19 человек погибли из-за пожара на нефтепроводе 12 окт, 22:58, Общество Путин обсудил с Совбезом получение украинской церковью автокефалии 12 окт, 22:27, Политика Саратовский депутат потребовал от властей меню для выживания на ₽3,5 тыс. 12 окт, 22:19, Политика Игра для любителей путешествий: друг на все города 12 окт, 22:02, РБК и Билайн В Абхазии попросили узаконить использование рубля в стране 12 окт, 21:48, Экономика Лига наций по футболу. Хорватия — Англия. Онлайн 12 окт, 21:45, Спорт Штат Вашингтон отказался от смертной казни 12 окт, 21:40, Общество Семи российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию 12 окт, 21:25, Общество Белый дом насчитал 289 «побед» за два года работы администрации Трампа 12 окт, 21:14, Политика Почему товары для дома и ремонта продаются в интернете лучше, чем офлайн 12 окт, 21:00, РБК и Schneider Electric ​Как прошла 20-я выставка PIR Expo в сфере HoReCa​ 12 окт, 20:55, Пресс-релизы В «Роскосмосе» рассказали о запасах продуктов и кислорода на МКС 12 окт, 20:55, Технологии и медиа Лукашенко угостил Путина блинами и драниками 12 окт, 20:45, Политика L’Equipe узнал о ставке руководителя «Црвены Звезды» на поражение от ПСЖ 12 окт, 20:35, Спорт
Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции
Политика, 02:04
0
Освобожденный из тюрьмы американский пастор вылетел из Турции
Пастор Эндрю Брансон после своего освобождения из тюрьмы в Турции уже вылетел из страны. В субботу, 13 октября, он доберется до Вашингтона, где может посетить Белый дом
Эндрю Брансон вместе с супругой Норин (Фото: Emre Tazegul / AP)

Американский пастор Эндрю Брансон вылетел на самолете из Турции после того, как суд принял решение об его освобождении, он провел в заключении два года. Об этом сообщает Reuters.

Он доберется до Вашингтона в субботу, 13 октября, перед этим сделает остановку в Германии, сообщила представитель Белого дома. По словам президента США Дональда Трампа, освобожденный пастор, скорее всего, посетит Белый дом.

Пастор прожил в Турции более 20 лет, был осужден два года назад и в июле этого года был переведен под домашний арест. Брансон был приговорен к трем года и полутора месяцам тюремного заключения по обвинению в терроризме. Его заподозрили в связях с курдскими боевиками и сторонниками проповедника Гюлена, которого турецкие власти сочли ответственным за попытку переворота в 2016 году. Брансон отрицал все обвинения, Вашингтон требовал его освобождения.

На вопрос о том, приведет ли освобождение Брансона к снятию санкций с Турции, Трамп заявил, что никакого соглашения между странами не было.

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что освобождение пастора говорит о независимости турецкой судебной системы. «К сожалению, в течение некоторого времени независимая судебная система Турции была поставлена под давление американской администрации, и наша страна подвергалась различным санкциям», — заявил руководитель управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Турция
Главное
CNBC узнал о проблеме России при разработке гиперзвукового оружия Политика
Материалы по теме
Турция заявила о независимости своего суда после освобождения пастора Политика
Суд в Турции освободил американского пастора после вынесения приговора Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter