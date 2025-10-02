Песков заявил, что Запад боится говорить о ядерных технологиях для Киева

На Западе пока не говорят о передаче ядерных технологий Украине, заявил Песков. Он также отметил, что разговоры о возможных поставках Киеву крылатых ракет Tomahawk — «опасный симптом»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В западных странах «даже боятся говорить» о возможности передачи Киеву ядерных технологий. Об этом журналисту «России 1» Павлу Зарубину сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Об этом все-таки пока так не говорили. Об этом даже боятся говорить — и слава Богу», — сказал он.

Отвечая на вопрос о возможной передаче США Украине крылатых ракет Tomahawk, Песков отметил, что это достаточно «опасный симптом». «Он не может не быть замеченным в Москве, мы его заметили», — добавил он.

Пресс-секретарь президента сказал, что подобный шаг «потребует адекватного ответа с российской стороны».

28 сентября вице-президент CША Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты обсуждают возможность поставок на Украину Tomahawk. Он отметил, что окончательное решение остается за президентом Дональдом Трампом.

Материал дополняется