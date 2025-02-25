Рубио счел несерьезными требования Зеленского о ядерном оружии

Рубио счел «несерьезным» и «нереалистичным» требование Зеленского дать Украине ядерное оружие, если ее не примут в НАТО в ближайшем будущем. По мнению госсекретаря США, это не решит проблем Киева

Марко Рубио (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Требование украинского президента Владимира Зеленского предоставить Киеву ядерное оружие в качестве гарантии безопасности, если Украину в ближайшем будущем не примут в НАТО, не является «серьезным» и «реалистичным», заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Breitbart News.

Как отметил Рубио, США хотят, чтобы в мире было меньше стран с ядерным оружием, а не больше. По мнению американского госсекретаря, размещение ядерного оружия не решит проблему Украины «в том виде, в каком они ее видят».

«Я думаю, что перед ним [Зеленским] стоит фундаментальная задача, и это нормально; как вы можете положить конец конфликту, который длится, и который будет продолжаться, и который не приведет ни с того ни с сего к новой войне через год, два года или три года? Это именно те вещи, о которых нужно будет говорить на любых переговорах. Но я не думаю, что ядерное оружие является ответом на этот вопрос», — подчеркнул он.

В начале февраля Зеленский заявил, что Украине следует обладать ядерным оружием, если процесс ее принятия в НАТО затянется. «Что будет нас защищать... на протяжении этого времени, какие пакеты помощи, какие вооружения? Нам дадут ядерное оружие? Тогда позвольте им дать нам ядерное оружие. Дадут ли нам ракеты в таком количестве, чтобы мы могли остановить Россию, в чем я сомневаюсь? Но это поможет», — сказал он в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

До этого украинский президент назвал «тупым, нелогичным и очень безответственным» отказ Украины от ядерного оружия, который, по мнению Зеленского, произошел под влиянием США и России. Он считает, что ядерное оружие следовало обменять на «реальные гарантии безопасности, а тогда это было НАТО».

В Кремле призыв Зеленского дать Украине ядерное оружие сочли «граничащим с безумием». Безъядерный и внеблоковый статусы Украины президент Владимир Путин называл в числе условий для прекращения огня и начала переговоров.

После распада СССР на территории Украины оказался запас ядерного оружия в размере свыше 170 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тыс. тактических ракет. Таким образом, Украина стала третьей в мире ядерной державой, уступая лишь США и России. В 1992 году Украина, Белоруссия и Казахстан подписали вместе с Россией и США Лиссабонский договор, согласно которому бывшие союзные республики отказались от ядерного арсенала и согласились передать его России. В 1994-м был подписан Будапештский меморандум, согласно которому в обмен на отказ Украины от ядерного оружия Россия, США и Великобритания обязались уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы. Однако документ так и не был ратифицирован. Вывоз ядерного оружия с Украины в Россию завершился в 1996 году. В том же году Киев официально присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).