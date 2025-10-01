Медведев усомнился в заявлениях Трампа о ядерных субмаринах США
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х ответил на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России.
«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности», — заявил президент США, выступая перед генералами и адмиралами.
Медведев выразил сомнение в самом факте размещения субмарин. «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — написал он.
В начале августа Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Он рассказал об этом решении после заявлений Медведева, раскритиковавшего республиканца в связи с сокращением срока ультиматума, по истечении которого Вашингтон грозил ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.
Зампред Совбеза написал, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне.
«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал тогда американский президент в социальной сети Truth Social и назвал заявления Медведева «провокационными».
