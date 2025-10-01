 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев усомнился в заявлениях Трампа о ядерных субмаринах США

После слов Трампа об отправке атомных субмарин к побережью России «из предосторожности» Медведев усомнился в реальности подобных действий и заявил, что «трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети Х ответил на заявления американского лидера Дональда Трампа о том, что атомные подводные лодки США заняли позиции у берегов России.

«Я перебросил одну или две подводные лодки — я не буду говорить о двух — к побережью России исключительно из предосторожности», — заявил президент США, выступая перед генералами и адмиралами.

Медведев выразил сомнение в самом факте размещения субмарин. «Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», — написал он.

Медведев предупредил о риске ядерной войны при конфликте с Европой
Политика
Дмитрий Медведев

В начале августа Дональд Трамп приказал разместить две атомные подводные лодки «в соответствующих регионах». Он рассказал об этом решении после заявлений Медведева, раскритиковавшего республиканца в связи с сокращением срока ультиматума, по истечении которого Вашингтон грозил ввести вторичные пошлины в отношении России и ее торговых партнеров.

Зампред Совбеза написал, что Россия — это не Израиль и не Иран, чтобы выдвигать ей ультиматумы, и каждое такое требование является шагом к войне.

«Слова имеют большое значение и нередко приводят к непредвиденным последствиям. Надеюсь, в этот раз до этого не дойдет», — написал тогда американский президент в социальной сети Truth Social и назвал заявления Медведева «провокационными».

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

