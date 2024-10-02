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Военная операция на Украине ,  
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ТАСС узнал о зачистке группировок ВСУ в Угледаре

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Угледаре в ДНР почти не осталось украинских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Группировка противника в Угледаре практически зачищена», — сказал собеседник агентства.

По информации источника, из-за нежелания выводить войска из города заранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли в Угледаре огромные потери.

В городе остаются разрозненные части ВСУ, рассказал «РИА Новости» советник главы ДНР Ян Гагин. По его словам, на полную зачистку территории потребуется время, российские войска пока не взяли Угледар под контроль окончательно.

Однако на здании местной администрации уже установили российский флаг, добавил Гагин.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Город расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска.

В конце сентября председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в центре Угледара ведутся бои за контроль над городом.

1 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что российские войска вошли в Угледар. По его данным, в городе остаются 107 гражданских, детей среди них нет.

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