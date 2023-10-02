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Военная операция на Украине ,  
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Боррель анонсировал историческую встречу глав МИД стран ЕС в Киеве

Боррель: на встречу в Киеве впервые соберутся все главы МИД стран ЕС
Сюжет
Военная операция на Украине
Встреча министров иностранных дел государств Евросоюза впервые проходит за его границами, отметил Боррель. Этим жестом, по словам главы МИД Франции Катрин Колонны, страны ЕС хотят продемонстрировать уважение Украине
Фото: MinColonna / Twitter
Фото: MinColonna / Twitter

В Киеве 2 октября пройдет первая в истории встреча глав МИД всех стран ЕС, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Борррель в X (Twitter).

Он назвал Украину будущим членом ЕС. Боррель подчеркнул, что встреча всех глав внешнеполитических ведомств впервые проходит за пределами сообщества. «Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу», — заявил Боррель.

Фотографию из Киева уже опубликовала глава МИД Франции Катрин Колонна. Она заявила в X, что встреча в Киеве — это «дань уважения от 27 европейских стран нации, которая борется за свою свободу и независимость».

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) опубликовал фотографии со встречи с представителями компании ThyssenKrupp в Будапеште. О том, планирует ли министр после посетить Украину, его пресс-служба пока не сообщала.

30 сентября президент США Джо Байден вслед за обеими палатами конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла военная помощь Украине. Позднее он выразил надежду, что конгресс одобрит дополнительное финансирование с расходами на поддержку Киева.

Боррель после этого заявил, что Евросоюз будет оказывать помощь Украине вне зависимости от политики США. Помощь Брюсселя носит долгосрочный характер и никак не связана с происходящим в Соединенных Штатах, подчеркнул он.

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В Кремле в 2022 году говорили, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «лежит в иной плоскости» относительно вопроса о присоединении к НАТО. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз постепенно сливается с Североатлантическим альянсом и становится агрессивным и «воинствующим игроком».


 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
Жозеп Боррель ЕС Киев Украина Анналена Бербок
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