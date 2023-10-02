Боррель анонсировал историческую встречу глав МИД стран ЕС в Киеве
В Киеве 2 октября пройдет первая в истории встреча глав МИД всех стран ЕС, сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Борррель в X (Twitter).
Он назвал Украину будущим членом ЕС. Боррель подчеркнул, что встреча всех глав внешнеполитических ведомств впервые проходит за пределами сообщества. «Мы здесь, чтобы выразить нашу солидарность и поддержку украинскому народу», — заявил Боррель.
Фотографию из Киева уже опубликовала глава МИД Франции Катрин Колонна. Она заявила в X, что встреча в Киеве — это «дань уважения от 27 европейских стран нации, которая борется за свою свободу и независимость».
В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит Meta, которая в России признана экстремистской и запрещена) опубликовал фотографии со встречи с представителями компании ThyssenKrupp в Будапеште. О том, планирует ли министр после посетить Украину, его пресс-служба пока не сообщала.
30 сентября президент США Джо Байден вслед за обеими палатами конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла военная помощь Украине. Позднее он выразил надежду, что конгресс одобрит дополнительное финансирование с расходами на поддержку Киева.
Боррель после этого заявил, что Евросоюз будет оказывать помощь Украине вне зависимости от политики США. Помощь Брюсселя носит долгосрочный характер и никак не связана с происходящим в Соединенных Штатах, подчеркнул он.
В Кремле в 2022 году говорили, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «лежит в иной плоскости» относительно вопроса о присоединении к НАТО. В то же время глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Евросоюз постепенно сливается с Североатлантическим альянсом и становится агрессивным и «воинствующим игроком».