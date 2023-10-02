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Выборы президента США ,  
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Десантис ответил, согласился ли бы стать вице-президентом у Трампа

Десантис заявил, что не согласился бы стать вице-президентом у Трампа
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Выборы президента США

Губернатор Флориды и кандидат в президенты США от Республиканской партии Рон Десантис не заявил, что не согласился бы стать напарником экс-главы государства Дональда Трампа на выборах в 2024 году, если бы ему поступило такое предложение.

В среду, 27 сентября, в Детройте Трампу задали вопрос о его конкурентах на пост кандидата в президенты, ответив на который он назвал их «кандидатами на работу». «Они сделают все, что угодно, станут секретарями чего-нибудь. Они даже говорят о вице-президенте. Я не знаю. Кто-нибудь видит какого-нибудь вице-президента в группе? Я так не думаю», — сказал он (цитата по Breitbart).

Позднее в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News ведущая спросила у Десантиса, согласился ли бы он сотрудничать с Трампом, который собирается участвовать в выборах президента США, и стать его вице-президентом.

«Нет. Я баллотируюсь на пост президента», — заявил Десантис, добавив, что нужен кто-то, кто сможет победить в таких штатах, как Джорджия и Аризона, чего Трамп «не сможет или не сделал» (цитата по Bloomberg).

Президентские выборы в США пройдут осенью 2024 года. Традиционно они проводятся в ноябре, а инаугурация избранного главы государства — в январе следующего года. Свое участие помимо Десантиса и Трампа подтвердили, в частности, нынешний глава государства Джо Байден, племянник Джона Кеннеди адвокат Роберт Кеннеди-младший, бывший вице-президент Майк Пенс, бывший госсекретарь и директор ЦРУ Майк Помпео, среди демократов — вице-президент Камала Харрис, министр транспорта Пит Буттиджич, сенатор Берни Сандерс.

Теги
Рон Десантис Дональд Трамп США выборы президента США
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