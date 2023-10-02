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Военная операция на Украине ,  
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Премьер Польши предупредил Зеленского о связи Германии с Россией

Премьер Польши предупредил Зеленского о желании Германии договариться с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский рассчитывает на тесный союз с Германией, но та всегда будет стремиться к взаимопониманию с Москвой, несмотря на позицию соседей, заявил польский премьер
Матеуш Моравецкий
Матеуш Моравецкий (Фото: John MacDougall / Getty Images)

Украина рассчитывает на близкое партнерство с Германией, но именно Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогала, когда Берлин намеревался прислать в Киев только каски. Об этом заявил польский премьер Матеуш Моравецкий на выступлении в Катовице, пишет Gazeta Prawna.

«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — добавил он.

Премьер Польши резюмировал: «Об этом стоит не забывать, президент Зеленский».

Обвинения и претензии в адрес Германии участились со стороны польских властей накануне парламентских выборов — они пройдут через недели, 15 октября.

Глава правящей партии Ярослав Качиньский вновь заявил о желании $1,3 трлн репараций от Германии (Берлин отвергает даже обсуждение этой идеи) и тоже обвинил немецкие власти в желании «соглашения» с Россией. С его слов, это будет отвечать немецким экономическим интересам. Лидера оппозиции Дональда Туска он обвинил в намерении вернуть республику «под покровительство Германии».

Германия за 2022 год передала Украине вооружений на €2,24 млрд, общая помощь со стороны этой страны превысила за год €12 млрд. Немецкий Минфин предложил ежегодно помогать Киеву на €5 млрд. Вместе с этим Берлин предлагает помощь и другим восточноевропейским странам — министр обороны Борис Писториус заявил о готовности страны взять на себя роль ведущей военной державы в странах Балтии.

Киев добивается одобрения Берлином поставок немецких дальнобойных ракет Taurus, способных наносить удары по целям на расстоянии 500 км. В случае передачи ВСУ они станут самыми дальнобойными на их вооружении. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

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Немецкий канцлер Олаф Шольц не исключал того, что ракеты будут поставлены, но пока не одобрил их отправку. Он высказывал опасения, что ВСУ будут их использовать для ударов по российской территории. Минобороны Германии в середине сентября обещало принять решение по ракетам в течение нескольких недель.

Российские власти критикуют снабжение Украины вооружениями с Запада, поставки дальнобойных систем МИД называл красной линией. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — предупреждал президент Владимир Путин.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия Польша Украина Владимир Зеленский Матеуш Моравецкий
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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