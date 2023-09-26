Германия заявила о готовности занять «ведущую военную роль» в Прибалтике

Берлин готов взять на себя ведущую роль в обеспечении безопасности в Прибалтике, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Литву, сообщило ведомство в соцсети Х (ранее Twitter).

«Германия готова взять на себя ведущую военную роль в балтийских государствах», — говорится в публикации. В ведомстве отметили, что готовы защищать восточный фланг НАТО на суше, воде и в воздухе.

В конце июня Писториус заявил, что Германия готова перебросить в Литву «мощную бригаду» численностью 4 тыс. военных и разместить там на постоянной основе. Он отметил, что новые подразделения обеспечат безопасность восточного фланга НАТО.

Командный пункт немецкой бригады находится в военном городе Рукла в центральной части Литвы, отметил Focus. С 2017 года там находятся несколько сотен солдат бундесвера — в Рукле дислоцированы силы расширенного передового присутствия НАТО численностью около 1,6 тыс. человек. Почти половина из них — служащие бундесвера, пишет издание.

Представители НАТО договорились дислоцировать бригаду альянса в Литве осенью 2022 года. Решение приняли в рамках двустороннего соглашения между властями Германии и Литвы. В сентябре того же года туда прибыли около 100 немецких военных и начали формировать будущий штаб бригады.

Россия неоднократно критиковала расширение НАТО и наращивание войсковой группировки военного блока около своих границ. Президент Владимир Путин называл стремление НАТО к расширению одной из причин начала спецоперации на Украине.