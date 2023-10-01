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Польша пообещала добиться репараций с Германии

Качиньский: Польша добьется репараций с Германии, это вопрос достоинства
Глава правящей партии Польши раскритиковал оппозицию и пообещал добиться выплат от Берлина за Вторую мировую войну. Польские власти также не исключали схожих требований к Москве; в российском МИДе ответили, что те «доиграются»
Ярослав Качиньский
Ярослав Качиньский (Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Польша хочет получить от Германии репарации, заявил лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский на съезде политической силы в Катовице, передает Polskie Radio.

«Мы требуем репараций от Германии. Это не только вопрос нашего финансового долга, но и вопрос нашего достоинства. Не может быть такого, чтобы другим платили, а полякам — нет. Полякам не платят. За это надо бороться», — сказал он.

По мнению политика, Германия, несмотря на украинский конфликт, будет стремиться заключить с Россией «соглашение», так как это отвечает ее экономическим интересам. Прежде, когда премьер-министром был Дональд Туск (сейчас возглавляет оппозиционную партию «Гражданская платформа»), Польша управлялась Россией и Германией, считает политик. По его словам, Туск в случае прихода к власти снова будет управлять страной «под покровительством Германии». Партию Туска он назвал «немецкой» партией. По его словам, PiS имеет план, как «в течение нескольких лет догнать Германию и другие более богатые страны» Евросоюза.

В Польше через две недели, 15 октября, состоятся парламентские выборы.

Несмотря на то что немецкие власти признают ответственность за Вторую мировую войну, они неоднократно отказывали Польше в репарациях, ссылаясь на резолюцию польского сейма от 1953 года. В том документе Варшава заявляла, что ФРГ исполнила все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Берлин выплатил еще €1,3 млрд в рамках соглашения о добрососедстве.

Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн), говорил Качиньский прошлой осенью.

Немецкие власти отказываются выплачивать Польше новые репарации и даже вести обсуждение этого вопроса. Германия несет свою «историческую ответственность без каких-либо «но» и «если», но при создании Евросоюза были созданы правовые основы, позволившие с юридической точки зрения решить вопрос о репарациях», напоминала глава немецкого МИДа Анналена Бербок.

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Варшава не исключала, что похожие требования могут быть выдвинуты и в сторону России. «Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — рассказывал глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

«Вы знаете, я просто одним словом могу ответить на этот вопрос: доиграются», — ответила представитель российского МИДа Мария Захарова.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Польша репарации Германия Ярослав Качиньский
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