Глава Совета ЕС предупредил об усилении ограничений для России

Главы стран ЕС 7 октября обсудят новые меры военной, экономической и финансовой поддержки Украины, а также усиление санкций против России. Сообщалось, что в восьмой пакет санкций ЕС войдут экспортно-импортные ограничения

На неофициальной встрече глав стран ЕС 7 октября будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, в том числе военная и экономическая поддержка Киева, а также усиление санкций против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в пригласительном письме для участников саммита.

Также будут обсуждаться вопросы в сфере энергетики и экономическая ситуация в Европе, добавил он. Мишель указал, что ЕС продолжит усиливать ограничительные меры против России, чтобы побудить Москву прекратить военную операцию.

«Наша солидарность с Украиной и ее народом остается непоколебимой. <...> На нашей встрече мы обсудим, как продолжать оказывать сильную экономическую, военную, политическую и финансовую поддержку Украине столько, сколько потребуется», — рассказал глава Евросовета.

С конца февраля западные страны вводят санкции против Москвы из-за военной операции на Украине. После проведения референдумов и подписания соглашений о присоединении к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей Великобритания, Канада и США ввели новые рестрикции, страны G7 пообещали сделать это в ближайшее время.

Евросоюз также собирается установить новые ограничения: по данным Reuters, 30 сентября послы стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций, в него войдут экспортно-импортные ограничения и персональные рестрикции.