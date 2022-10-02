Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ сразу на трех направлениях
Минобороны России сообщило о попытке наступления ВСУ на трех тактических направлениях
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, при наступлении в районе Давыдова Брода (Херсонская область) противник потерял более 240 человек и был вынужден отступить. Также сорваны попытки наступления в районах Брускинского и Костромки.
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