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Минобороны сообщило о попытке наступления ВСУ сразу на трех направлениях

Минобороны России сообщило о попытке наступления ВСУ на трех тактических направлениях
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления одновременно на николаевском, андреевском и криворожском тактических направлениях, сообщили в Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, при наступлении в районе Давыдова Брода (Херсонская область) противник потерял более 240 человек и был вынужден отступить. Также сорваны попытки наступления в районах Брускинского и Костромки.

Материал дополняется

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