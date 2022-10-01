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Конституционный суд начал проверку договоров о включении новых территорий

Путин накануне подписал международные договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. КС уже принял их к рассмотрению
Донецк
Донецк (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Обращения президента Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров по принятию в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей поступили в Конституционный суд (КС), пишет «РИА Новости». На сайте КС указано, что к рассмотрению приняты четыре обращения президента, однако никаких деталей не приводится.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин вместе с главами ДНР и ЛНР Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником, а также руководителями военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей Владимиром Сальдо и Евгением Балицким подписал договоры о включении этих территорий в состав России. Этому предшествовали референдумы, на которых, по данным местных властей, подавляющее большинство жителей проголосовали за присоединение к России.

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Украина и западные страны заявили, что не признают результаты референдумов в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш говорил, что их включение в состав России не будет иметь юридической силы и «заслуживает осуждения».

После подписания договоров Путин обратился в Конституционный суд с запросом о соответствии документов основному закону. Председатель КС Валерий Зорькин указывал, что процедура не будет долгой.

В случае признания договоров конституционными в Госдуму должен быть внесен законопроект об их ратификации, а также проект конституционного закона о принятии новых субъектов в состав России с определением статуса, наименования и границ. После одобрения Думой оба документа должны быть утверждены Советом Федерации, в результате чего вносятся изменения в первую часть 65 статьи Конституции, где перечислены все субъекты России.

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