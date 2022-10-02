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Пентагон напомнил, что вопрос о расширении НАТО должен решать весь альянс

Глава Пентагона Ллойд счел, что вопрос о расширении НАТО должны решать все страны альянса
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС
Фото: Boris Roessler / DPA / ТАСС

Решение о расширении НАТО должны принимать все страны альянса, заявил министр обороны Ллойд Остин на пресс-конференции после встречи с австралийским коллегой Ричардом Марлзом в штате Гавайи. Трансляция шла на сайте Пентагона.

«Мы привержены поддержке политики «открытых дверей», но вопрос о том, как это происходит, должны решать 30 стран, которые проводят голосование, а также стремящаяся в альянс страна. Эта работа должна быть проделана в будущем», — сказал он.

Остин добавил, что сейчас США пытаются обеспечить Украину всем необходимым для успеха и уже видят хорошие результаты.

Украина подаст заявку на ускоренное вступление в НАТО
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Владимир Зеленский (на экране)

Накануне украинский президент Владимир Зеленский сообщил о намерении подать заявку об ускоренном вступлении страны в НАТО. Он отметил, что Украина и НАТО доверяют друг другу и защищают друг друга, фактически образуют альянс. «Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре, которая соответствует нашему значению для защиты всего нашего сообщества», — пояснил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что альянс поддерживает право Украины «выбрать собственный путь». Однако он обратил внимание на то, что НАТО не может сразу принять в состав Украину, так как согласно правилам, решение должны принять все 30 стран альянса.

Советник американского президента Джейк Салливан счел, что заявку Украины нужно рассмотреть в другое время. Он назвал лучшим способом поддержать Украину «помощью на месте». Как рассказали источники Politico, планы украинских властей по вступление в НАТО стало неожиданностью для Белого дома. Среди конгрессменов и руководства страны мнение по этому вопросу разделилось.

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Теги
НАТО Ллойд Остин Украина Пентагон
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