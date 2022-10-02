Глава разведки Украины заявил о работе в стиле «Моссада»Глава разведки Украины Буданов: украинские спецслужбы работают в стиле израильского «Моссада»
Спецслужбы Украины работают в стиле израильской разведки «Моссад», заявил глава управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН. Видео опубликовано на YouTube.
Журналистка спросила главу ГУР о мнении военных экспертов, которые утверждают, что украинские спецслужбы работают в стиле «Моссада». Она уточнила, не будет ли политическое руководство использовать таких сотрудников.
«Это правда. Я надеюсь, что не будут, но это вопрос на много лет вперед», — сказал Буданов.
Кроме того, глава ГУР ответил на претензии украинцев насчет того, что власти не предупредили их о начале военных действий России. Он отметил, что гражданам говорили о возможности вхождения российских войск, однако точную информацию разведка получила только 23 февраля около 15:00. Правительство не хотело сообщать о скором начале военных действий, чтобы не создавать хаос.
Буданов посчитал, что военный конфликт может закончится скоро. «После зимы начнется завершение этого конфликта с выходом на первом этапе на админграницы по состоянию на 1991 год», — сказал он. При этом глава разведки не увидел причин считать, что в ближайшее время Россия сможет нанести удар по территории Украины.
В начале августа представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что украинские военные консультируются с США и Великобританией перед нанесением ударов. «У нас очень хорошие связи со всеми родственными спецслужбами», — рассказал он.
Позже Скибицкий добавил, что эти страны обеспечивают Украину «почти всем — от информации до оборудования». К тому же, Украина поддерживает тесное сотрудничество и ведет совместные операции с Польшей.
В конце сентября газета Zeit и журнал ARD Kontraste опубликовали расследование о том, что Германия передает Украине разведданные, в том числе спутниковые снимки, перехваченные радио- и телефонные разговоры.