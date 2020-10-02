Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

В центре города прогремело несколько взрывов. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Это уже второй обстрел Степанакерта за день — утром 2 октября артиллерия нанесла минимум два удара

След от упавшего снаряда (Фото: РИА Новости)

Обстрелы столицы непризнанного Нагорного Карабаха, города Степанакерта, возобновились. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

Как передает корреспондент РБК, в городе прогремели два мощных взрыва. Позже в центре Степанакерта прозвучали еще несколько взрывов. Как сообщил в Twitter омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, по столице было нанесено три ракетных удара. По его словам, разрушены жилые дома, атака привела к множеству жертв.

Утром 2 октября по Степанакерту уже был нанесен артиллерийский удар. На территории города разорвались как минимум два снаряда. Как сообщал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, спасательной службы. Среди гражданского населения множество раненых, которых эвакуирует скорая помощь. Конкретных цифр Ованнисян не привел.

В Ереване ответственность за обстрел столицы Нагорного Карабаха возложили на вооруженные силы Азербайджана. Армения сообщила, что сбила десять вертолетов и пять самолетов ВВС Азербайджана с начала конфликта. В Баку эту информацию опровергли.

Генпрокуратура Азербайджана 1 октября обвинила армянскую армию в артиллерийских обстрелах населенных пунктов на своей территории. В Баку заявили, что в результате были госпитализированы 55 мирных жителей, 16 человек погибли.