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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Столицу Нагорного Карабаха вновь начали обстреливать

В центре города прогремело несколько взрывов. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Это уже второй обстрел Степанакерта за день — утром 2 октября артиллерия нанесла минимум два удара
След от упавшего снаряда
След от упавшего снаряда (Фото: РИА Новости)

Обстрелы столицы непризнанного Нагорного Карабаха, города Степанакерта, возобновились. Об этом сообщает корреспондент РБК с места событий.

Как передает корреспондент РБК, в городе прогремели два мощных взрыва. Позже в центре Степанакерта прозвучали еще несколько взрывов. Как сообщил в Twitter омбудсмен непризнанной республики Артак Бегларян, по столице было нанесено три ракетных удара. По его словам, разрушены жилые дома, атака привела к множеству жертв.

Утром 2 октября по Степанакерту уже был нанесен артиллерийский удар. На территории города разорвались как минимум два снаряда. Как сообщал представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, спасательной службы. Среди гражданского населения множество раненых, которых эвакуирует скорая помощь. Конкретных цифр Ованнисян не привел.

В Ереване ответственность за обстрел столицы Нагорного Карабаха возложили на вооруженные силы Азербайджана. Армения сообщила, что сбила десять вертолетов и пять самолетов ВВС Азербайджана с начала конфликта. В Баку эту информацию опровергли.

Генпрокуратура Азербайджана 1 октября обвинила армянскую армию в артиллерийских обстрелах населенных пунктов на своей территории. В Баку заявили, что в результате были госпитализированы 55 мирных жителей, 16 человек погибли.

2 октября МИД Азербайджана сообщил, что под обстрел армянской артиллерии в селе Гапанлы попали местные и международные журналисты.

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что на стороне Азербайджана в конфликте участвуют около 300 боевиков, переброшенных из Сирии. По словам Макрона, эти люди связаны с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

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История нагорно-карабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Авторы
Александр Атасунцев, Михаил Котляр
Нагорный Карабах обстрел Степанакерт
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