Генерал ФСБ Ткачев стал кандидатом в руководители военной контрразведки

Кандидатуру генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки. Во главе управления «К» он курировал дела Алексея Улюкаева и Зиявудина Магомедова

Иван Ткачев (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Какие перестановки могут произойти в ФСБ

В сентябре на согласование в администрацию президента поступили документы об освобождении генерал-майора ФСБ Ивана Ткачева от должности руководителя управления «К» в связи с переходом на другой пост, рассказал РБК источник, близкий к ФСБ. Эту информацию подтвердили два других собеседника, близких к службе.

О том, что Ивана Ткачева переведут на другую должность внутри службы, также сообщил Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

Собеседники РБК, близкие к спецслужбе, рассказали, что кандидатуру Ткачева рассматривают на должность главы департамента военной контрразведки ФСБ России (ДВКР). «На эту позицию также рассматривают двух других кандидатов, это представители органов контрразведки, оба — выходцы из Южного военного округа», — рассказал источник.

По словам одного из собеседников, кандидатуру Ткачева также рассматривают на позицию руководителя управления ФСБ по Санкт-Петербургу. «Около двух месяцев назад из управления «К» в Санкт-Петербург были переведены два сотрудника, которые считались доверенными лицами Ткачева», — рассказал источник.