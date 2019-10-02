Кремль оценил подписание «формулы Штайнмайера»

После согласования текста документа все участники соглашения могут заняться подготовкой «нормандского саммита», ситуация с которым в ближайшее время должна проясниться, заявил Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

После подписания Украиной «формулы Штайнмайера» все участники соглашения займутся организацией саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Подписание [формулы] состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — сказал он. Песков также выразил надежду, что в ближайшее время в этом вопросе «наступит ясность».

Во вторник, 1 октября, контактная группа в Минске приняла «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий процедуру введения особого статуса Донбасса для проведения там местных выборов. Кроме того, во время переговоров было согласовано разведение войск еще в двух районах на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия документа также выразил надежду на скорую встречу участников «нормандского формата». Приветствовал согласование формулы и российский МИД. В то же время помощник российского президента Владислав Сурков уточнял, что саммит «нормандской четверки» может состояться только после оговоренного отвода войск в Донбассе.