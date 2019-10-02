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Кремль оценил подписание «формулы Штайнмайера»
После согласования текста документа все участники соглашения могут заняться подготовкой «нормандского саммита», ситуация с которым в ближайшее время должна проясниться, заявил Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

После подписания Украиной «формулы Штайнмайера» все участники соглашения займутся организацией саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия и Франция). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Подписание [формулы] состоялось только вчера, поэтому сейчас, конечно, все заинтересованные стороны и представители будут работать над перспективами проведения такого саммита», — сказал он. Песков также выразил надежду, что в ближайшее время в этом вопросе «наступит ясность».

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Во вторник, 1 октября, контактная группа в Минске приняла «формулу Штайнмайера» — документ, определяющий процедуру введения особого статуса Донбасса для проведения там местных выборов. Кроме того, во время переговоров было согласовано разведение войск еще в двух районах на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский после принятия документа также выразил надежду на скорую встречу участников «нормандского формата». Приветствовал согласование формулы и российский МИД. В то же время помощник российского президента Владислав Сурков уточнял, что саммит «нормандской четверки» может состояться только после оговоренного отвода войск в Донбассе.

Политика
Главы ДНР и ЛНР назвали «формулу Штайнмайера» шансом решить «свою судьбу»

При этом после переговоров контактной группы Денис Пушилин и Леонид Пасечник, главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, выпустили совместное заявление, в котором сообщили, что расценивают решение Киева подписать формулу как признание права жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». «[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить <...> и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — говорится в документе.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Песков, нормандский формат, саммит
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