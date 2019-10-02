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Политика ,  
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Главы ДНР и ЛНР назвали «формулу Штайнмайера» шансом решить «свою судьбу»
По оценке Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, Киев, подписав «формулу Штайнмайера», признал право жителей Донбасса на самостоятельность. «Мы сами будем решать, <...> как интегрироваться с Россией. Это наше дело», — указали они
Денис Пушилин и Леонид Пасечник (слева направо) (Фото: Александр Река / ТАСС)

Украина подписала «формулу Штайнмайера» и таким образом признала право жителей Донбасса самим определить «свою судьбу». Об этом говорится в совместном заявлении глав самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, которое цитирует Донецкое агентство новостей.

«[После подписания формулы] мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — указано в тексте.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Пушилин и Пасечник также потребовали от президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия». В частности, они подчеркнули, что только самопровозглашенные республики могут решать, когда в Донбассе пройдут выборы. Кроме того, лидеры ДНР и ЛНР прокомментировали слова украинского президента о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса. По их мнению, в нынешней редакции закона, который был разработан при предыдущем президенте Петре Порошенко, много «неприемлемых оговорок», однако любые изменения в тексте документа должны быть согласованы с ЛНР и ДНР.

«Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР, пусть вступает в прямой диалог с нами, а не делает непродуманные и бессмысленные односторонние заявления», — резюмировали Пасечник и Пушилин.

Политика
Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем

Во вторник, 1 октября, контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов. На встрече также было согласовано разведение войск еще на двух участках востока Украины.

Зеленский, комментируя принятие документа, отметил, что теперь последние препятствия для проведения встречи в «нормандском формате» сняты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова также положительно оценила подписание документа, отметив, что оно может создать «соответствующую атмосферу» для реализации минских договоренностей.

Автор: Артём Губенко
Теги: ДНР, ЛНР, особый статус
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