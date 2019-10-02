Захарова прокомментировала итоги контактной группы в Минске

Москва позитивно оценивает согласование Трехсторонней контактной группой механизма введения особого статуса для Донбасса. Об этом сообщила на своей странице в Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Позитивно оцениваем согласование контактной группой механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в указанных районах. Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей», — написала дипломат.

Участники Трехсторонней контактной группы подписали «формулу Штайнмайера» на заседании в Минске 1 октября. Данное соглашение описывает механизм введения особого порядка управления в Донбассе после проведения там местных выборов.

По итогам подписания документа президент Украины Владимир Зеленский заявил о достигнутой договоренности о разведении войск в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. По словам Зеленского, достигнутые договоренности позволят в ближайшее время провести саммит совместно с лидерами «нормандской четверки (Россия, Украина, Германия и Франция). Однако дату проведения саммита Зеленский не назвал.