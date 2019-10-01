Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем

Против того, чтобы ставить подпись вместе с остальными участниками под «формулой», выступал представитель Украины Леонид Кучма, сообщили источники РБК. В итоге нашли решение — пять писем вместо одного документа со всеми подписями

Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом. Об этом рассказал журналистам Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили РБК два собеседника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, против был Леонид Кучма, не желающий ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.

Для Кучмы вопрос подписания документа был очень болезненным, так как он несет политические репутационные риски, объясняет один из собеседников РБК.

Ранее, еще до достижения договоренности по подписанию «формулы», собеседник РБК в российской делегации говорил, что для России принципиально важно согласовать единую «формулу Штайнмайера» и Москва будет настаивать на том же тексте «формулы», что и в прошлый раунд переговоров, 18 сентября, однако «Москва готова пойти навстречу Киеву по каким-то нюансам вроде названия должностей или других мелочей».