Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 65,07 (+0,43) Quote, 12:46
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 70,84 (+0,13) Quote, 12:46
Путин уволит главу ФСИН Корниенко Общество, 22:44 Клинтон назвала два самых отважных поступка в своей жизни Общество, 22:32 Эквадор объявил о выходе из ОПЕК в 2020 году Экономика, 22:30 Захарова отреагировала на создание в ПАСЕ группы «Балтик плюс» Политика, 22:21 Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем Политика, 22:14 Фигурант дела о подготовке теракта сообщил о планах Киева убить Савченко Политика, 22:02 «Локомотив» играет с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Зеленский опроверг сообщения о своих беседах с адвокатом Трампа Политика, 21:58 СМИ узнали детали возможного контракта «Спартака» с экс-тренером «Шальке» Спорт, 21:55 Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России Экономика, 21:47 Зеленский заявил о подготовке нового закона об особом статусе Донбасса Политика, 21:41 В ОБСЕ назвали дату разведения сил и средств в Донбассе Политика, 21:38 Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов Финансы, 21:38 ГАИ проведет проверку после публикаций о нарушении правил ПДД Боярским Общество, 21:33
Политика ,  
0 
Нежелание Кучмы подписать соглашение с ЛНР и ДНР обошли с помощью писем
Против того, чтобы ставить подпись вместе с остальными участниками под «формулой», выступал представитель Украины Леонид Кучма, сообщили источники РБК. В итоге нашли решение — пять писем вместо одного документа со всеми подписями
Леонид Кучма (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Стороны направили пять писем (со стороны ОБСЕ, России, Украины, непризнанных ЛНР и ДНР) на имя представителя ОБСЕ в контактной группе Мартина Сайдика, а не поставив пять подписей под одним документом. Об этом рассказал журналистам Сайдик на брифинге по итогам встречи контактной группы по Донбассу в Минске.

Таким образом стороны нашли выход из тупиковой ситуации с подписанием «формулы Штайнмайера», так как не все участники согласны были подписываться под одним документом с остальными, пояснили РБК два собеседника, знакомых с ходом переговоров. По их словам, против был Леонид Кучма, не желающий ставить свою подпись рядом с подписями представителей непризнанных республик.

Для Кучмы вопрос подписания документа был очень болезненным, так как он несет политические репутационные риски, объясняет один из собеседников РБК.

Политика
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»

Ранее, еще до достижения договоренности по подписанию «формулы», собеседник РБК в российской делегации говорил, что для России принципиально важно согласовать единую «формулу Штайнмайера» и Москва будет настаивать на том же тексте «формулы», что и в прошлый раунд переговоров, 18 сентября, однако «Москва готова пойти навстречу Киеву по каким-то нюансам вроде названия должностей или других мелочей».

Во вторник в Минске Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подписала «формулу Штайнмайера», предусматривающую введение особого статуса для неподконтрольных Киеву территорий. Москва ранее называла подписание «формулы» одним из основных условий проведения саммита в «нормандском формате». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что последние препятствия для проведения встречи в «нормандском формате» сняты.

Авторы: Елизавета Антонова, Мария Бондаренко
Теги: Франк-Вальтер Штайнмайер, Донбасс, Украина, Кучма
Материалы по теме
Контактная группа в Минске подписала «формулу Штайнмайера»
Политика
В ЛНР назвали подписание «формулы Штайнмайера» символическим шагом
Политика
Кремль предупредил о последствиях отказа Киева от «формулы Штайнмайера»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter