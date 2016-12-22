Воронежский губернатор объяснил возвращение получившего 23 оклада зама

Вице-губернатора Александра Гусева вернули на работу спустя два дня после увольнения из-за переходного периода в правительстве. После увольнения чиновнику назначили 23 оклада

Александр Гусев (Фото: Кристина Бражникова / ТАСС)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заново назначил Юрия Агибалова своим заместителем из-за того, что в правительстве сейчас переходный период, во время которого появляется «много документов». ​

«Хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт», — заявил Александр Гусев, передает агентство «РИА Воронеж». При этом переназначение Агибалова произошло спустя два дня после его увольнения и назначения ему 23 окладов.

Власти приняли «это решение осознанно», подчеркнул глава области. По его словам, Юрий Агибалов «в новый состав правительства входить не намерен».

На минувшей неделе стало известно о том, что губернатор Воронежской области уволил своего заместителя Юрия Агибалова и назначил ему 23 оклада в связи с выходом на пенсию. Спустя два дня после этого он снова взял Агибалова на должность врио вице-губернатора. Об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь», опубликовав соответствующие копии документов. Их подлинность подтвердили газете «Коммерсантъ» несколько источников в администрации региона.

Информацию об увольнении и назначении Агибалова подтвердили РБК в пресс-службе правительства области. Тогда же власти региона подчеркнули, что Агибалова взяли обратно на работу «для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года».

Из документов следовало, что 15 сентября Агибалов был уволен с поста врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отравлен на пенсию. Наряду с назначением ему денежного вознаграждения в размере 23 окладов на следующий день Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка.​ 17 сентября губернатор региона выпустил постановление, которым снова назначил Агибалова на должность врио замглавы области. Оклад его должен составлять 45,3 тыс. руб. Помимо этого ему установили ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Губернатор Гусев, комментируя эти данные, заявил, что выплата 23 окладов его заместителю является вполне законной. Он считает, что при достижении пенсионного возраста человек может «получить положенные ему выплаты». В пресс-службе правительства региона рассказали, что Агибалову после выхода на пенсию и увольнения заплатят 223,8 тыс. руб. за вычетом подоходного налога.