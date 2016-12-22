ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 65,09 EUR Нал. 76,69 75,49 USD Бирж. 65,34 -0,20 EUR Бирж. 75,60 -0,50 USD ЦБ. 65,57 -0,02 EUR ЦБ. 75,99 -0,24 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6562,60 -72,50 IMOEX 2472,90 -0,10% RTSI 1192,27 +0,02% Brent 84,07 +1,53% DJIA 26728,36 +1,02% Nasdaq 8090,79 +0,55%
Воронежский губернатор объяснил возвращение получившего 23 оклада зама
Лента новостей
Киев показал видео полета российского Су-27 около украинских кораблей 18:01, Политика Игорь Акинфеев в футболе и в жизни 17:56, Стиль В Севастополе и Симферополе запустили первые блоки ТЭС 17:46, Общество Воронежский губернатор объяснил возвращение получившего 23 оклада зама 17:44, Политика Побывать в черно-белом мультфильме: как выглядит кафе с 2D-интерьерами 17:44, Недвижимость  Что будет с Ethereum: большинство ICO-стартапов продали криптовалюту 17:44, Крипто Почему лучший способ укрепить дружбу — совместное путешествие 17:38, РБК и Билайн Правительство до 2025 года не изменит формулу расчета пенсий 17:29, Экономика Почему будущее Македонии в НАТО и ЕС оказалось под вопросом 17:11, Политика Mitsubishi объявила об отзыве в России почти 150 тыс. автомобилей 17:07, Общество В Испании профсоюзы организовали митинги против пенсионной реформы 17:06, Общество Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся 16:48, Политика Комитеты Совета Федерации поддержат пенсионную реформу 16:44, Политика Бывшего следователя МВД арестовали по делу о растрате 50 млн из вещдоков 16:37, Общество «Когда поёшь, это всегда свобода»: памяти Шарля Азнавура 16:36, Фотогалерея  «Росгосстрах» увеличил претензии к «Капитал Лайф» почти до 149 млрд руб. 16:32, Финансы Марадона посоветовал Месси завершить карьеру в сборной Аргентины 16:28, Спорт Премьер-министр Мальты: криптовалюты — неизбежное будущее денег 16:22, Крипто Компания General Electric уволила директора: почему акции взлетели 16:19, Quote Керченская переправа остановила работу после запуска грузовиков по мосту 16:18, Общество Ultra-прочность: обзор легкого ноутбука для путешествий 15:56, РБК и Lenovo Рособрнадзор объявил о масштабной проверке учителей на профпригодность 15:55, Общество Бензин для Индии: зачем «Роснефть» с партнерами наращивают сеть АЗС 15:37, Бизнес Генпрокуратура отказалась заниматься 80 тыс. «мертвых душ» на выборах 15:35, Политика Медведев пообещал до конца года влить в Россельхозбанк еще 20 млрд руб. 15:27, Финансы Чайка назвал причину отказов Великобритании и США в выдаче подозреваемых 15:26, Политика В Москве бодибилдера-чемпиона сняли с рейса после угрозы взорвать самолет 15:23, Общество Мужа члена Шведской академии осудили на два года по делу об изнасиловании 15:14, Общество
Воронежский губернатор объяснил возвращение получившего 23 оклада зама
Политика, 17:44
0
Воронежский губернатор объяснил возвращение получившего 23 оклада зама
Вице-губернатора Александра Гусева вернули на работу спустя два дня после увольнения из-за переходного периода в правительстве. После увольнения чиновнику назначили 23 оклада
Александр Гусев (Фото: Кристина Бражникова / ТАСС)

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заново назначил Юрия Агибалова своим заместителем из-за того, что в правительстве сейчас переходный период, во время которого появляется «много документов». ​

«Хотелось, чтобы этот процесс контролировал человек, который имеет большой опыт», — заявил Александр Гусев, передает агентство «РИА Воронеж». При этом переназначение Агибалова произошло спустя два дня после его увольнения и назначения ему 23 окладов.

Власти приняли «это решение осознанно», подчеркнул глава области. По его словам, Юрий Агибалов «в новый состав правительства входить не намерен».

Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму
Общество

На минувшей неделе стало известно о том, что губернатор Воронежской области уволил своего заместителя Юрия Агибалова и назначил ему 23 оклада в связи с выходом на пенсию. Спустя два дня после этого он снова взял Агибалова на должность врио вице-губернатора. Об этом сообщил Telegram-канал «Незыгарь», опубликовав соответствующие копии документов. Их подлинность подтвердили газете «Коммерсантъ» несколько источников в администрации региона.

Информацию об увольнении и назначении Агибалова подтвердили РБК в пресс-службе правительства области. Тогда же власти региона подчеркнули, что Агибалова взяли обратно на работу «для поддержания работоспособности правительства Воронежской области и исключительно до момента формирования его нового состава, которое будет завершено до 12 октября 2018 года».

Из документов следовало, что 15 сентября Агибалов был уволен с поста врио вице-губернатора в связи с истечением срока трудового договора и отравлен на пенсию. Наряду с назначением ему денежного вознаграждения в размере 23 окладов на следующий день Агибалов получил бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка.​ 17 сентября губернатор региона выпустил постановление, которым снова назначил Агибалова на должность врио замглавы области. Оклад его должен составлять 45,3 тыс. руб. Помимо этого ему установили ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Губернатор Гусев, комментируя эти данные, заявил, что выплата 23 окладов его заместителю является вполне законной. Он считает, что при достижении пенсионного возраста человек может «получить положенные ему выплаты». В пресс-службе правительства региона рассказали, что Агибалову после выхода на пенсию и увольнения заплатят 223,8 тыс. руб. за вычетом подоходного налога.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Воронежская область , Губернатор , кадровые назначения
Главное
Умер Шарль Азнавур Общество
Материалы по теме
Власти назвали сумму «золотого парашюта» воронежского замгубернатора Политика
Воронежский губернатор оправдал «золотой парашют» в 23 оклада своему заму Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter