Липецкий губернатор Олег Королев ушел в отставку

«Пора уступить дорогу молодежи», — заявил губернатор Липецкой области Олег Королев. Он поблагодарил земляков, извинился перед ними и закончил обращение словами «Быть добру!»

Олег Королев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Губернатор Липецкой области Олег Королев заявил, что ему пора «уступить дорогу молодежи» и поэтому он уходит со своего поста. Об этом говорится в его обращении «Воплощение новых планов — дело молодых», опубликованном на сайте областной администрации. О предстоящей отставке Королева сообщали ранее источники РБК, объясняя увольнение слишком долгим пребыванием губернатора у власти.

«Моему поколению пришлось спасать Липецкую область и страну в сложные девяностые годы, и с этим мы справились успешно. Впереди много свершений, новые дерзновенные планы. Это дело молодых. Пора уступить дорогу молодежи», — заявил Королев.

«Я обратился к президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось», — заявил глава области.

Губернатор также поблагодарил жителей области за то, что избирали его главой региона и попросил прощения «у тех, кто считает, что я был в чем-то неправ, совершал какие-то ошибки».

Свое заявление с предложением дать ему другую работу Королев передал Путину 1 октября во время личной встречи, уточнил ТАСС руководитель пресс-службы главы администрации региона Александр Царик.

Олегу Королеву 66 лет, Липецкой областью он руководит последние 20 лет и является губернатором-долгожителем: дольше него управляет регионом только Евгений Савченко, возглавляющий Белгородскую область. Губернаторские полномочия Королева истекали только в 2019 году.

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