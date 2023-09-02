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ТАСС узнал, что МВД проверяет Ахеджакову по статье о дискредитации армии

ТАСС: МВД проверяет Лию Ахеджакову по статье о дискредитации армии
Поводом стало появление Ахеджаковой с украинским флагом на сцене в Бремене. Народная артистка России заявила, что флаг ей дал «какой-то провокатор». Ахеджакова выступала против военной операции на Украине
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Лия Ахеджакова (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Главное управление МВД по Москве проводит проверку по статье о дискредитации армии в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В отношении Лии Ахеджаковой проводится проверка по статье о дискредитации ВС России, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сказал собеседник. По его словам, актрисе может грозить штраф или административный арест.

РБК направил запрос в ГУ МВД России по Москве и обратился за комментарием к Лии Ахеджаковой.

Статьи о дискредитации есть как в КоАП (ст. 20.3.3, максимальное наказание для граждан — штраф до 100 тыс. руб.), так и в УК (ст. 280.3, максимальное наказание — лишение свободы до семи лет, возможно и наложение штрафа до 1 млн руб.).

Как пишет агентство, проверку начали после поступления обращения от Виталия Бородина — главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией». Поводом для обращения стала видеозапись со спектакля «Мой внук Вениамин» в немецком городе Бремен 27 июня (в январе этот спектакль в Петербурге отменили). В конце постановки Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины и, по мнению Бородина, тем самым дискредитировала армию.

Народная артистка в разговоре с «Газетой.ru» сказала, что флаг ей дал «какой-то провокатор». «Это было <...> на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Я вначале думала, что это шарфик. Это провокаторы специально сделали», — сказала Ахеджакова. По ее словам, разыскать этого человека не удалось.

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Ранее актриса неоднократно выступала против военных действий на Украине.

Бородин не в первый раз просит силовиков проверить тех или иных российских артистов в связи с тем, что они совершили какие-либо дискредитирующие (по его мнению) действия. Например, в апреле ТАСС сообщал о проверке в отношении актера Данилы Козловского по заявлению Бородина.

Лия Ахеджакова родилась в актерской семье в 1938 году в Днепропетровске, а выросла в Адыгее, там же окончила студию ГИТИСа. С 1977 года играла в московском театре «Современник». В 2023-м она ушла оттуда, поскольку театр в прошлом году начал отменять спектакли с ее участием. В апреле Театр наций отменил последнюю постановку, где была занята актриса, в России. Актриса рассказывала, что на фоне отмены спектаклей стала получать письма поддержки. Режиссер Кирилл Серебренников, который был одним из инициаторов этой акции, сообщил, что Ахеджаковой направили 15 тыс. писем.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
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