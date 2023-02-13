Хаматова назвала трусостью отказ «Современника» от спектаклей Ахеджаковой

Актриса назвала случившееся «безобразием, трусостью и отвратительным прогибом». «Современник» снял с репертуара последний спектакль, в котором играла Ахеджакова, — «Игра в джин»

Чулпан Хаматова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Актриса и бывший заместитель художественного руководителя «Современника» Чулпан Хаматова записала видеообращение в поддержку Лии Ахеджаковой. Оно было опубликовано изданием «Спектр. Пресс» (заблокировано Роскомнадзором). Ранее «Современник» снял с репертуара последний спектакль, в котором играла народная артистка Ахеджакова, — «Игра в джин».

«Гениальную русскую актрису Лию Ахеджакову оставили без работы в театре «Современник», в котором она проработала больше 45 лет. Этот театр для меня ассоциируется с Лией Ахеджаковой, Лия Ахеджакова была причиной, почему я пришла работать в этот театр, почему я любила театр «Современник». Лия Ахеджакова — олицетворение театра «Современник», — сказала на видео народная артистка России Хаматова.

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По ее мнению, директор театра «испугался каких-то доносов, каких-то гневных писем» и постановку «Игра в джин» отменили.

«Игра в джин» — один из последних спектаклей Галины Борисовны Волчек, который она поставила на Лию Ахеджакову и Валентина Гафта. Я лишена дара речи, потому что Ахеджакова — это и есть лучшее, что есть в театре «Современник». И теперь лучшего в этом театре нет. Не знаю, есть ли театр», — отметила актриса.

Несмотря на то что «случилось безобразие, случилась трусость, случилась низость, случился какой-то отвратительный прогиб», любовь к Ахеджаковой «всенародна», отметила Хаматова.

Кроме того, она обратилась к Ахеджаковой и сказала, что любит ее и гордится ею, так как она и «есть благородство и достоинство нашей страны, ее совесть». «Я хотела бы видеть нашу страну состоящей из людей, таких как вы, которым не все равно. Вам никогда не было все равно. <...> Вы просто нужны, потому что мы за вас держимся, висим на краю пропасти и держимся за маленькую, хрупкую, любимую Лиечку», — заключила Хаматова.

В беседе с РБК Ахеджакова рассказала, что о снятии с репертуара спектакля ей сообщил директор театра Юрий Кравец. Он сослался на то, что ему пришлось отменить постановку, так как его «завалили гневными письмами» в адрес актрисы. Директор также сказал артистке, что убрать спектакль ему рекомендовали и в депкульте Москвы, которому подчиняется театр.

В театре «Современник» Лия Ахеджакова работает с 1977 года, играла в легендарных постановках: «Из записок Лопатина», «Вечно живые», «Спешите делать добро», «Крутой маршрут».

Ахеджакова неоднократно высказывалась против военных действий на Украине. Осенью прошлого года из репертуара «Современника» исчез спектакль «Первый хлеб», в котором актриса играла главную роль, а в январе в Санкт-Петербурге отменили антрепризу с ее участием по пьесе Улицкой «Мой внук Вениамин». Отмену объясняли техническими работами.

Весной, после начала боевых действий на Украине, Хаматова уволилась из «Современника», в котором играла с 1998 года. «Просьба об увольнении поступила на следующий день после интервью Кате Гордеевой. Я молча написала заявление, так как не хотела создавать лишних проблем театру. Мне кажется, что это инициатива не театра, а другого ведомства. Какого, я не знаю. Я не спрашивала», — рассказывала актриса. Тогда в интервью Катерине Гордеевой Хаматова сообщила, что уехала из России в Латвию. Она говорила, что боится возвращаться назад, чтобы «не потерять совесть» и «не сесть в тюрьму».