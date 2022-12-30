В Петербурге отменили спектакль с участием Лии Ахеджаковой

В Петербурге отменили спектакль с Ахеджаковой после вопроса вице-спикера МГД о Вагнере

Спектакль должен был пройти 4 января, но представители ДК сообщили Ахеджаковой, что в этот день в театре будут проводиться работы. Ранее депутаты Мосгордумы предложили провести постановку с «музыкантами Вагнера»

Лия Ахеджакова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Дворец культуры «Выборгский» в Санкт-Петербурге перенес спектакль «Мой внук Вениамин» с участием народной артистки России Лии Ахеджаковой, сообщается на сайте ДК. Постановка должна была пройти 4 января, новая дата не названа.

Ахеджакова подтвердила РБК информацию об отмене спектакля. «Да, [электросетевая компания] «Ленэнерго» прислало бумагу, что там какая-то катастрофа и они вынуждены там засесть на весь день», — сообщила актриса, попросив уточнить подробности у «Ленэнерго».

РБК обратился за комментарием в «Ленэнерго».

27 декабря вице-спикер Мосгордумы и заместитель главы дирекции информационных программ «Вести» на ВГТРК Андрей Медведев в своем Telegram предложил провести спектакль «в сопровождении «музыкантов», заявив, что «получится неплохой перфоманс» («музыканты» — одно из прозвищ бойцов частной военной компании Вагнер, участвующих в боевых действиях на Украине). «Лия Меджидовна, а Вам нравится Вагнер?» — добавил он. Так Медведев отреагировал на публикацию депутата Мосгордумы Кирилла Щитова, который разместил у себя афишу спектакля и написал: «У вас там в Питере все с головой в порядке?»

Лия Ахеджакова играет на сцене театра «Современник». Народная артистка неоднократно высказывалась против боевых действий на Украине. В 2015 году Киев включил ее в белый список российских деятелей культуры, которые, по мнению украинских властей, поддерживают целостность страны. Этим летом украинские власти уточнили, что для попадания в перечень артисты должны публично призвать власти «немедленно прекратить агрессию против Украины», а также «воздерживаться от любых действий или шагов, которые могли бы свидетельствовать о поддержке агрессии против Украины».