Фонд Нобеля отозвал приглашение послу России на вручение премий

О решении пригласить на Нобелевский день представителей России и Белоруссии в фонде объявили накануне. Теперь приглашения отозвали, объяснив это «бурной реакцией в Швеции»

Посольство России в Стокгольме, Швеция (Фото: Ирина Дергачев / ТАСС)

Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий из-за «бурной реакции в Швеции», следует из заявления на сайте организации.

Первоначальное решение пригласить на церемонию всех послов в фонде объяснили желанием «как можно шире распространять ценности и смыслы, которые олицетворяет Нобелевская премия, — например, посредством четкого политического послания прошлого года, когда премия мира была присуждена борцам за права человека из России и Белоруссии».

Однако после «бурной реакции в Швеции» на приглашение российского и белорусского послов организаторы фонда решили «повторить прошлогоднее исключение из обычной практики».

О решении пригласить на Нобелевский день представителей всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, фонд Нобеля объявил накануне, 1 сентября. Объясняя решение фонда, исполнительный директор фонда Видар Хельгесен заявил, что мир становится все более разделенным, а возможности вести диалог сокращаются. Изменение подхода приглашения на мероприятия фонда, по его словам, должно было помочь этой тенденции противостоять.

Нобелевским днем называют день вручения Нобелевских премий, 10 декабря, годовщину смерти основателя фонда Альфреда Нобеля. Согласно его завещанию, премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе в этот день вручают в столице Швеции Стокгольме, а Нобелевскую премию мира — в Осло, столице Норвегии. В прошлом году послов России и Белоруссии на церемонию приглашать не стали, объяснив это началом спецоперации России на Украине.

Минюст 1 сентября внес в реестр иноагентов лауреата Нобелевской премии мира, главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова. Муратов, как заявил Минюст, «принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, использовал иностранные площадки для распространения мнений, направленных на формирование негативного отношения к внешней и внутренней политике» страны. Главред «Новой газеты» в 2021 году получил Нобелевскую премию мира за «усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира». Президент Владимир Путин тогда заявил, отвечая на соответствующий вопрос, что Муратов не будет объявлен иностранным агентом, если «не нарушит российский закон» и «не даст повода для этого». «Ничего нового в День знаний я, к сожалению, не узнал», — сказал РБК Муратов.