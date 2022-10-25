Фонд Нобеля решил не приглашать на церемонию вручения премии послов России и Белоруссии

Посла России не пригласили на вручение Нобелевской премии

Среди лауреатов Нобелевской премии в 2022 году — российский центр «Мемориал» (признан иноагентом и ликвидирован) и белорусский правозащитник Алесь Беляцкий

Виктор Татаринцев (Фото: RusEmbassySweden / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Фонд Нобеля принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии 2022 года в Стокгольме, говорится в заявлении фонда. Лауреатов премии объявили в начале октября, церемония вручения состоится в декабре.

«Фонд Нобеля приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в сообщении.

Послом России в Швеции является Виктор Татаринцев, послом Белоруссии — Дмитрий Мирончик.

РБК обратился за комментарием в департамент информации и печати МИД России.

Правление фонда Нобеля также отказалось пересмотреть свое решение не приглашать на церемонию лидера националистической и правопопулистской партии «Шведские демократы» Джимми Окессона. Эта политическая сила в составе коалиции с умеренными, христианскими демократами и либералами победила на последних выборах и является второй политической силой по числу мест в шведском парламенте.

Лауреатов Нобелевской премии 2022 года объявили в начале октября. Она ежегодно вручается с 1901 года по пяти направлениям: физика, химия, медицина, литература и содействие миру.

Нобелевскую премию мира в этом году получили российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

Читайте на РБК Pro Pro Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать Сотрудники-бульдозеры: чем они опасны и как их обуздать Инструкции Pro Как дробить бизнес, чтобы у налоговой не было претензий Как дробить бизнес, чтобы у налоговой не было претензий Инструкции Pro x The Economist Потребители в США снова обращают внимание на цены. О чем это говорит Потребители в США снова обращают внимание на цены. О чем это говорит Статьи Pro Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Акции Tesla обвалились после отчета. Что с ними будет дальше Прогнозы Pro Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Вашу рекламу увидят только боты: как распознать накрутку в «Телеграм» Кейсы Pro Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему Как Китай захватывает мир через мегапроект и как США противостоят ему Статьи Pro Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Lada дорожает, китайские бренды — демпингуют. На чем будет ездить Россия Статьи Pro «Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь «Зайти с нулем в кармане». Почему у российских маркетплейсов особый путь Прогнозы

«Благодаря своим последовательным усилиям в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и почтили видение Альфреда Нобеля о мире и братстве между народами — видение, наиболее необходимое в современном мире», — комментировал свое решение Нобелевский комитет.

Материал дополняется