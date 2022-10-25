Посла России не пригласили на вручение Нобелевской премии
Фонд Нобеля принял решение не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии 2022 года в Стокгольме, говорится в заявлении фонда. Лауреатов премии объявили в начале октября, церемония вручения состоится в декабре.
«Фонд Нобеля приглашает послов, находящихся в Швеции, но в связи с вторжением России в Украину решил не приглашать послов России и Белоруссии на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме», — говорится в сообщении.
Послом России в Швеции является Виктор Татаринцев, послом Белоруссии — Дмитрий Мирончик.
РБК обратился за комментарием в департамент информации и печати МИД России.
Правление фонда Нобеля также отказалось пересмотреть свое решение не приглашать на церемонию лидера националистической и правопопулистской партии «Шведские демократы» Джимми Окессона. Эта политическая сила в составе коалиции с умеренными, христианскими демократами и либералами победила на последних выборах и является второй политической силой по числу мест в шведском парламенте.
Лауреатов Нобелевской премии 2022 года объявили в начале октября. Она ежегодно вручается с 1901 года по пяти направлениям: физика, химия, медицина, литература и содействие миру.
Нобелевскую премию мира в этом году получили российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.
«Благодаря своим последовательным усилиям в поддержку гуманистических ценностей, антимилитаризма и принципов права лауреаты этого года возродили и почтили видение Альфреда Нобеля о мире и братстве между народами — видение, наиболее необходимое в современном мире», — комментировал свое решение Нобелевский комитет.
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