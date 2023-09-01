Фонд Нобеля пригласит послов России и Белоруссии на вручение премий

В этом году Фонд Нобеля пригласит на церемонию вручения премий представителей всех стран и политических сил, говорится в заявлении организации. В прошлом году послов России и Белоруссии не позвали из-за спецоперации на Украине

Фонд Нобеля в этом году решил изменить политику приглашения представителей разных стран и политических сил на свои мероприятия, следует из заявления организации.

«Послы всех стран, которые дипломатически представлены в Швеции и Норвегии, соответственно, будут приглашены на церемонии вручения премии», — говорится в сообщении фонда.

Reuters и «Би-би-си» указывают, что из этого следует, что послы России и Белоруссии также будут представлены на мероприятии. В прошлом году послов России и Белоруссии на церемонию фонд приглашать отказался, объяснив это началом спецоперации России на Украине.

Кроме того, правление фонда в прошлом году также решило не приглашать на церемонию лидера националистической и правопопулистской партии «Шведские демократы» Йимми Окессона. Эта политическая сила в составе коалиции с умеренными, христианскими демократами и либералами победила на последних выборах и является второй партией по числу мест в шведском парламенте.

В этом году фонд решил отказаться от этой практики и сообщил, что «отныне все партии, которые имеют парламентское представительство в результате демократических выборов, будут приглашены на Нобелевский день».

Нобелевским днем называют день вручения Нобелевских премий, 10 декабря, годовщину смерти основателя фонда Альфреда Нобеля. Согласно его завещанию, премии по физике, химии, физиологии или медицине и литературе в этот день вручают в столице Швеции Стокгольме, а Нобелевскую премию мира — в столице Норвегии Осло.

Объясняя решение фонда, исполнительный директор фонда Видар Хельгесен заявил, что мир становится все более разделенным, а возможности вести диалог сокращаются. Изменение подхода приглашения на мероприятия фонда должно помочь этой тенденции противостоять.

«Фонд видит, что сегодня мы живем во все более поляризованном мире, который характеризуется отрицанием науки, сопротивлением знаниям и угрозами демократии и правам человека и свободе выражения мнений. Эти тенденции резко контрастируют с ценностями, лежащими в основе Нобелевской премии», — сказал Хельгесен.

Он напомнил, что Альфред Нобель в своем завещании решил учредить фонд, чтобы вознаграждать тех, кто «принес наибольшую пользу человечеству». «Нобелевские премии в области науки, литературы и мира присуждаются за выдающиеся достижения по всему миру. Они представляют собой противоположность поляризации, популизму и национализму. Достижения, отмеченные Нобелевской премией, требуют открытости, обмена мнениями и диалога между людьми и нациями», — говорится в заявлении организации.



С этим посланием, по его словам, Нобелевский фонд хотел бы обратиться ко всем — «даже к тем, кто не разделяет ценности Нобелевской премии».

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили российский центр «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован), белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод.

Лауреатов этого года фонд планирует объявить в начале октября.

Лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон прокомментировал сообщения о том, что его пригласили на церемонию в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России. «Извините, я занят в этот день», — написал он.

РБК направил запросы в посольства России в Швеции и Норвегии.